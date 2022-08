Le rodéo driver colle aux fesses… de policiers dans une voiture banalisée

Ce samedi 27 août en soirée, les hommes de la zone sont en effet appelés "peu avant minuit" pour conduite dangereuse. Une équipe embarque dans un véhicule banalisé. Objectif: le flagrant délit.

Des infractions en cascade

Bien camouflés dans leur voiture en dessous de tout soupçon, "les inspecteurs entrent en contact avec le chauffard", raconte un communiqué des équipes de la zone Bruxelles Ixelles. "Au volant d’une VW Golf, ce dernier colle le véhicule banalisé pour l’encourager à rouler plus vite que la vitesse autorisée de 30km/h. Il ne s’est pas rendu compte qu’il roulait en fait derrière un véhicule de police", jubilent les forces de l’ordre.

Et la "course" s’engage: "Le conducteur tente de doubler à plusieurs reprises, en roulant sur la bande cyclable. Un peu plus loin, il effectue sa manœuvre de dépassement et passe à grande vitesse. Ce faisant, il ne freine pas pour les piétons qui traversent, tourne en faisant crisser les pneus à un rond-point et manque entrer en collision avec un taxi".

Ils tombent le masque

C’en est bien entendu assez pour les inspecteurs: ils tombent le masque et interceptent la VW. "En plus du conducteur, trois mineurs sont dans la voiture. Ils ne portent pas de ceinture de sécurité. Le résultat du test d’haleine du conducteur est négatif". Comme c’est désormais l’habitude à la zone Bruxelles Ixelles, la Golf est saisie administrativement en plus du retrait de permis de 15 jours. Sans oublier un PV salé "pour conduite dangereuse et de nombreuses infractions au code de la route".

Et la zone de prévenir: "nous continuerons à apporter une réponse ferme à ce genre de conduite asociale et dangereuse".