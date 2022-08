Union - Anderlecht (2-1): Mazzu surpris par ses anciennes couleurs

À l’Union, Karel Geraerts a changé un seul élément de l’équipe victorieuse de Courtrai il y a quinze jours. Il a aligné Ross Sykes en défense à la place d’Ismaël Kandouss. Par rapport au match de Conference League contre les Young Boys, Felice Mazzù a laissé Lior Refaelov et Fabio Silva sur le banc et les a remplacés par Benito Raman et Sebastiano Esposito.