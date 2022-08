«Neder-Over-Heembeek, capitale de la tomate»: des centaines de variétés exposées ce week-end au rendez-vous des «tomatophiles»

Une dizaine d’exposants comme lui ont répondu à l’invitation du "Brussels Tomato Festival". Un événement créé en 2018 sur un coup de tête par un couple de passionnés, et qui de fil en aiguille est devenu une fête incontournable pour le nord de Bruxelles et les "tomatophiles". Lumi est venue de Roumanie avec ses amis spécialement pour l’occasion: "En Belgique, c’est le plus gros événement du genre. On tenait vraiment à être présents. Mais venir ici avec autant de tomates représente un challenge pour nous en termes de transport. Surtout cette année, car les tomates ont souffert du soleil."

Certains exposants viennent de plus près. Thomas, 27 ans, cultive dans son jardin ses dizaines de tomates "par passion" à Neder-Over-Heembeek, non loin de la Ferme. "Je suis plutôt un collectionneur de tomates." Et cette exposition est l’occasion de mettre à l’honneur le fruit d’un travail quotidien. "Ce festival est un moment de partage de graines et d’expériences. Neder-Over-Heembeek, capitale de la tomate, pendant quelques jours."

Chaque tomate sa spécificité

Il y avait du monde ce samedi à chiner dans les stands. On goûte les variétés, on pose des questions, on achète des graines… "Je viens chaque année ici", explique Nadia, de Zaventem. "J’ai un grand potager, et je viens chercher des variétés qu’on trouve difficilement ailleurs." Car chaque tomate a ses spécificités, nous explique Anne, exposante venue d’Auvergne. "Certaines sont meilleures pour les sauces, d’autres pour des salades… et puis les couleurs changent. Certaines peuvent se manger vertes."

"2020 a été annulée, et 2021 était encore marquée par le covid. Cette année est une superbe édition", explique Benoît Ceysens, directeur de la Ferme, qui pour rappel développe un programme d’insertion de personnes en situation de handicap.

Un concours de tomate est d’ailleurs organisé ce dimanche. Le vainqueur aura ses graines vendues à la Ferme Nos Pilifs. "C’est une belle vitrine pour notre ferme et notre projet", sourit le directeur.