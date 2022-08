Une camionnette fonce sur une terrasse à Bruxelles: le «réflexe de survie» des clients pour éviter le pire (vidéo)

On y voit les passants marcher tranquillement dans la rue et d’autres, attablés sur l’une des terrasses, avant qu’un bruit sourd ne se fasse entendre. La camionnette arrive alors dans le champ de vision de la caméra de surveillance et certains clients des cafés ont à peine le temps de se jeter hors de la trajectoire du véhicule fou.

On peut ensuite voir les clients, choqués par ce qui vient de se passer, ramasser leurs affaires ou se réfugier dans le café, pendant que des cris retentissent.

Le conducteur de la camionnette a ensuite pris la fuite avant d’être arrêté à Anvers dans l’après-midi.

Au total, six personnes ont été légèrement blessées mais aucune n’a dû être hospitalisée. Un véritable miracle, au vu des images!

"Terrifiante image d’un drame évité de justesse grâce au réflexe de survie des personnes visées", a tweeté le député Georges Dallemagne (Les Engagés).

La police avait notamment déployé un hélicoptère pour retrouver le chauffeur. Elle a également établi un périmètre de sécurité sur place, pour faciliter l’enquête.

Les éventuelles motivations du conducteur ne sont pas encore connues. Le parquet de Bruxelles n’exclut pas que l’incident survenu dans la rue Saint-Michel puisse être une attaque terroriste, mais envisage d’autres possibilités, a déclaré vendredi le procureur général Willemien Baert lors d’une conférence de presse. L’éventualité d’un accident de la circulation n’est notamment pas encore exclue.