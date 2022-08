Google Maps toujours dans les choux concernant le nouveau plan de mobilité de la Ville de Bruxelles: «Ils ont pourtant tous les fichiers depuis avril»

Crispation

Car depuis ce 16 août, cette centaine de mètres de l’artère tranchant en deux le Pentagone bruxellois n’est plus accessible au commun des automobilistes. Il s’agit d’un des filtres nouvellement implantés par le plan Good Move Pentagone. Où STIB, taxis et secours passent, mais pas les autres. Pour faire respecter ce nouveau plan de circulation, l’échevin de la Mobilité bruxellois (Groen) compte sur l’adaptation des habitudes. Mais aussi sur les planificateurs d’itinéraires. Or ce 24 août, Google Maps, l’un des acteurs majeurs du secteur, reste à la situation antérieure: rien n’indique sur ses cartes que le segment est bloqué entre Botanique et Sablon. Ce qui commence à crisper Bart Dhondt. L’écologiste croise les doigts pour voir les cartes virtuelles adaptées ce 29 août au plus tard, lundi de rentrée qui s’annonce noir sur le bitume du Pentagone.

L’échevin de la Mobilité bruxellois Bart Dhondt (Groen) constate dans le filtre de la rue Royale que quand les automobilistes n’imitent pas ceux qui les précèdent, le nouveau filtre fonctionne. Et laisse place nette aux trams et vélos. ©ÉdA – Julien RENSONNET

Il est très important que Google Maps fasse l’effort. Son retard met certains conducteurs en infraction et crée du danger: il pousse à suivre un chemin devenu interdit.

"Les planificateurs comme Waze, Google Maps sont devenus très importants", opine l’élu, dont les équipes ont tenu au parfum une dizaine d’opérateurs du web "dès que les plans définitifs ont été déterminés". Parmi eux, les acteurs du GPS Coyote ou TomTom, le planificateur moins connu Here WeGo ou la solution pro Inrix. Bien sûr, un temps d’adaptation est nécessaire. "Mais il est très important que Google Maps fasse l’effort. Ils ont les bons types de plans, sous les bons formats. Leur retard peut mettre certains conducteurs en infraction et créer des situations dangereuses: il les pousse à suivre un chemin devenu interdit". Waze de son côté, pourtant propriété du géant californien mais qui fonctionne beaucoup sur base des retours de sa communauté, semble à jour "mis à part quelques petits trucs". De même que Here ou encore Citymapper, l’app dédiée aux déplacements urbains.

Ce jeudi 25 août 2022, après plus d’une semaine du nouveau schéma de circulation du Pentagone, Google Maps n’est pas encore à jour. Les illustrations ci-dessus comparent les principales app sur un trajet Sablon-Botanique en voiture: on y voit que Waze, Here et Citymapper proposent quant à elle de contourner le filtre de la rue Royale. ©Google – Waze – Here – Citymapper

«On travaille dur»

Alors qu’est-ce qui coince chez Google? "On les a contactés dès le mois d’avril. Avec plusieurs formats informatiques et les explications de chaque mesure prise. C’est un travail très intense du service mobilité, qui a assuré le suivi des quelques adaptations ultérieures. Désormais, chacun doit prendre ses responsabilités. Car à la rentrée, nous voulons pouvoir conseiller aux navetteurs automobilistes de brancher leur planificateur". Du côté des équipes belges du géant de Mountain View, on se borne à rétorquer que "parfois, mettre à jour les données cartographiques prend du temps". Le responsable com Michiel Sallaets justifie le délai par "la fréquence à laquelle les restaurants de Bruxelles vont et viennent, le nombre d’entreprises, bâtiments, maisons et routes qui y sont construits". Et de promettre que "Google travaille dur pour offrir la carte la plus précisepour la Ville de Bruxelles".

En attendant, la Grand-Place conserve bien précieusement son propre outil, conçu par l’entreprise belge Anyways. Alors que l’échevin voulait "la jeter" après le 16 août. "Nous voulions que ceux qui veulent l’info puissent savoir en amont comment gagner leurs destinations habituelles après le plan", note Dhondt. Une mesure utile au secteur de la logistique. "Nous avons rencontré la Febet, AB Inbev, les entreprises de livraison à domicile… Et nous les reverrons".

Rue Royale, aucun automobiliste ne s’est fait piéger depuis plus de 10 minutes. Bart Dhondt remonte sur son vélo avec le sourire.