Il a notamment marqué un but incroyable de l’extérieur du pied droit qui n’est pas sans rappeler celui de Ricardo Quaresma avec le Portugal face à la Belgique. Une image faisant presque oublier les autres moments de la saison de l’Italien en Suisse. Ils n’ont pas tous été roses.

Il a refusé d’être lancé en fin de match

Cela a commencé par son refus de monter au jeu. Felice Mazzù n’a pas encore été confronté à ce genre de comportement de sa part mais a déjà pointé qu’Esposito n’était pas heureux de commencer un match sur le banc.

À Bale, il a refusé d’être lancé en fin de match en Conference League face à Qarabag. La scène a fait sourire car le joueur a nié sur les réseaux sociaux alors que son club a confirmé son refus par communiqué.

Il a ensuite pété les plombs contre les Grasshoppers de Zurich et a vu rouge. Une double boulette qui l’a poussé à poster un long message d’excuse aux supporters bâlois :"Ce n’est pas une période facile pour moi et j’essaie de passer à autre chose. Je suis un jeune joueur qui doit encore gagner en expérience. Ces moments m’ont fait apprendre, grandir et comprendre mes erreurs. Le moment est venu d’être un adulte."

Ce qui ne l’a pas empêché de faire le bad buzz quelques jours plus tard en aimant la publication de Bale annonçant le renvoi de Patrick Rahmen, le coach.

La cellule communication de l’Inter a même dû tenir une réunion avec son joueur pour lui expliquer qu’il valait mieux "travailler plus pour faire taire les critiques". Ce qu’il est parvenu à faire en marquant trois buts et donnant quatre assists en deuxième partie d’exercice."Cette saison a été une expérience formatrice", a-t-il résumé.