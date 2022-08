La liste des chantiers prévus dans le centre de Bruxelles s’allonge: gros travaux en perspective dans le Sablon

"L’usure des voies de l’axe Régence devient à ce jour critique et un renouvellement de celles-ci est à prévoir rapidement", peut-on lire dans la demande. Des réparations temporaires ont déjà été réalisées début 2021. Mais "ces interventions sporadiques ne seront bientôt plus suffisantes et un renouvellement global de l’axe devient absolument nécessaire et urgent", justifie la Stib dans sa demande. Les travaux de renouvellement des voies s’étendront du Parc royal au Palais de justice, en passant par la Place Royale, actuellement déjà en chantier au niveau des impétrants.

L’arrêt en direction du Palais de justice, actuellement devant l’église, serait déplacé en face de l’autre, situé en face du Conservatoire Royal de Belgique. Est prévu un aménagement de type "sablier", avec une zone mixte où les voitures circuleront sur les rails avec des feux de signalisation. "Le sablier permet d’élargir les trottoirs aux droits des arrêts." En d'autres termes, une seule bande est prévue dans chaque sens, partagée par les trams et voitures.

Aux abords des arrêts, à savoir sur le tronçon en face du conservatoire, une bande cyclable serait intégrée dans l'"espace partagé" du trottoir élargi. Dix places de stationnement seront supprimées dans le périmètre des arrêts.

De multiples chantiers dans le coin

Selon le calendrier de la Stib, le chantier se déroulera en plusieurs phases entre fin 2022 et début 2024. Cette intervention s’ajoute à une liste d’autres chantiers dans l’est du Pentagone bruxellois.

Entre octobre 2022 et octobre 2025, la place Royale fera l’objet d’un profond réaménagement, porté par Beliris et dont le permis n’a pas encore été attribué. La Ville de Bruxelles va également réaménager la rue Joseph Dupont (une perpendiculaire menant au Parc d’Egmont). Les travaux du tunnel Trône sont quant à eux en cours jusqu’à août. Enfin, le chantier de la Gare Centrale (partie métro) a été lancé et comprend le réaménagement de plusieurs voiries autour de la gare. Un chantier pharaonique qui ne s’achèvera qu’en décembre 2026.