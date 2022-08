Les acheteurs vedettes d’Affaire Conclue aux Galeries Anspach à Bruxelles le 29 octobre: avez-vous un trésor à leur offrir pour Viva For Life?

8 acheteurs du programme phare de France 2 annoncent leur venue pour une vente aux enchères "unique et exclusive". Il s’agira d’une action caritative puisque les bénéfices iront à Viva For Life. En effet, "le principe repose sur la générosité des donateurs", confirment les organisateurs. "Les objets proposés à la vente seront expertisés au meilleur prix et dès l’affaire conclue, le vendeur cèdera le montant proposé pour son bien" au profit de l’action caritative du service public francophone.

On attend les dons

Pour la réussite de l’événement, Affaire Conclue recherche 15 vendeurs, "propriétaires d’autant d’objets dont ils acceptent de se séparer à titre gracieux". Ils ont jusqu’au 15 octobre pour se manifester et proposer leurs lots via affaireconclueforlife@gmail.com. Ceux-ci seront estimés et présélectionnés par l’antiquaire bruxellois Stéphane Vanhandenhoven. "Armes, objet publicitaire tabac/alcool, pièces de monnaie et collection de timbresne seront pas pris en considération".

Parmi les personnalités annoncées, on retrouve Caroline Margeridon, Stéphane Vanhandenhoven, Aurore Morisse, Bernard Dumeige, Alexandra Morel, Glorian Kabongo, François-Xavier Renou, François Cases Bardina, l’animateur Gerald Watelet et le tandem de commissaires-priseurs formé d’Alexandra Chaillou Weidmann et Jérôme Duvillard.

Vous pourrez les rencontrer le samedi 29 octobre de 11h à 13h lors d’une séance de dédicace. La vente aux enchères est prévue à 14h en présence des 15 généreux vendeurs sélectionnés. Attention: l’événement se déroule sur inscription (gratuite) via le site des Galeries Anspach.