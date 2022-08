Mabelle, nouveau resto collaboratif à l’AB: «On mise tout sur la cuisine végétale»

L’endroit s’appelle Mabelle, en référence à la chanson de Dick Annegarn dont les paroles initiales sont aujourd’hui le hashtag bien connu #bruxellesmabelle, décliné à toutes les sauces. "Un trou à rats pour certains, la plus belle ville du monde pour nous", posent les initiateurs du projet, en rappelant la triste réflexion de Donald Trump en 2016 suite aux attentats de Paris. Ainsi, "Mabelle veut promouvoir au cœur de Bruxelles toute la belle diversité et la nouvelle vague d’un mouvement hyperlocal et innovant" rayon gastronomie.

©Mabelle

L’ambition est de servir une cuisine le plus possible végétale. Autrement dit "vegan" ou à tout le moins végétarienne. "On mise tout sur la cuisine végétale et bonne pour la planète. On a donc enjoint quelques chefs et restos prometteurs de nous préparer des plats signatures aux ingrédients sourcés responsables. Ils seront servis exclusivement dans notre restaurant", développent les fondateurs. Les restes seront compostés pour servir d’engrais sur les fermes bruxelloises partenaires. Les ingrédients seront livrés à vélo.

Pour composer cette carte durable, Mabelle réunit ainsi plusieurs adresses ou labels déjà connus à Bruxelles. En tête desquelles les saveurs méditerrannéo-maroliennes de Pois Chiche, dont sont issus les porteurs du projet sélectionné par l’AB. Vous y dégusterez aussi les spaghettis de l’historique café Monk, la cantine haut de gamme Frank, les burgers végétaux de Kitsune, les currys indiens des Gantois et Anversois de Mission Masala, la touche mexicaine de Wacko Taco et les desserts vegans de Taart Werk.