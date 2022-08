La rue Belliard garde ses 4 bandes: le scénario à 3 bandes au congélateur

C’est, pour rappel, en 2019 que l’emblématique rue de transit, sœur jumelle de la rue de la Loi, a été diminuée d’une voie automobile pour aménager deux pistes séparées par des blocs "New Jersey". Le projet de pérennisation de la mise à quatre bandes, actuellement soumis à enquête publique, entend enlever les blocs et dresser des pistes permanentes de couleur ocre, surélevées et toujours séparées du trafic motorisé.

Si le permis est obtenu fin février 2022, Bruxelles Mobilité pourrait entamer les travaux en mars 2023. Avec une fin espérée début 2024.

Le scénario à trois bandes reporté

Mais souvenez-vous… Avant les vacances de Carnaval, la Région avait annoncé un passage à trois bandes de la titanesque voie menant au parc du Cinquantenaire. Mais, coup de théâtre: le test a finalement été reporté sur demande de la Ville de Bruxelles en raison du mauvais timing et d’autres projets prévus au même moment (travaux du tunnel Trône sur la Petite Ceinture et mise en place du nouveau plan de circulation du Pentagone).

Mais ce report se profile aujourd’hui plutôt comme un abandon. Le réaménagement définitif à quatre bandes impliquera un chantier conséquent, repoussant de facto de plusieurs années un éventuel test de mise à trois bandes. "Trois bandes reste l’objectif, mais à plus long terme", assure le cabinet de la ministre Elke Van den Brandt (Groen). "Bruxelles change, mais il est important de bien séquencer et ne pas entreprendre tous les changements en même temps."

Un chantier d’un an

Côté stationnement, quelques places seront supprimées dans le cadre du projet de pérennisation des quatre bandes, entre l’avenue d’Auderghem et la chaussée d’Etterbeek, à savoir le petit tronçon escarpé permettant d’atteindre le parc du Cinquantenaire: 27 places seront supprimées dans le sens de la montée. De même, dix-sept autres places, trop proches des passages pour piétons, seront supprimées dans les voies perpendiculaires de la rue Belliard.