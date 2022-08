Du changement en vue pour la rue de Namur: «la piétonnisation est une option»

Alors une rue de Namur en piétonnier? L’idée avait déjà été lancée par le passé, mais était restée lettre morte. L’échevin bruxellois de la Mobilité, Bart Dhondt (Groen), assure: aucune décision définitive n’a encore été prise. "On a identifié le potentiel énorme de cette rue pour relier la chaussée d’Ixelles au centre-ville. C’est une rue avec une très chouette dynamique, mais également un axe de transit qu’on veut apaiser."

À la rentrée, des rencontres auront lieu avec riverains et commerçants. Plusieurs scénarios sont sur la table. "On peut travailler sur le sens de circulation. La piétonnisation est une option. Cela peut concerner tout, ou juste une partie de la rue. On veut en tout cas un dialogue ouvert et soutenir la dynamique."

Étant donné le bon état de la rue, aucun réaménagement de grande ampleur n’est prévu à moyen terme.

Sur place, pas de consensus

Dans la rue, l’idée d’une piétonnisation ne laisse personne indifférent. "On aura davantage de clients", prédit Camille, vendeuse dans une boutique de vêtements française. "Ce sont surtout les passants, piétons, qui entrent chez nous, et les touristes en particulier." "Je ne suis pas contre l’idée, car il y a des parkings à proximité, enchérit Tarcisio, du magasin de draps de lits Linvosges. Mais si c’est un piétonnier, il faudra que ce soit agréable et beau… et avec des arbres. Il n’y en a aucun ici."

Tous les commerçants ne sont cependant pas de cet avis. "Beaucoup de gens viennent en voiture. On vend des chaussures, mais aussi des meubles et de la vaisselle. Un piétonnier, ce serait une catastrophe à ce niveau", soupire la vendeuse d’une autre boutique. La notion de trafic est également remise en cause: "Je ne me suis jamais dit qu’il y avait trop de voitures", juge Nicole, serveuse depuis cinq ans dans un des multiples coffee-bars de la rue.

Du côté de l’ASBL Quartier des Arts, active dans la préservation de "la partie haute du centre de la Ville" et donc ce périmètre, pas de levée de boucliers à première vue. "Nous n’avons pas encore analysé la question", commente Michel Van Roye, un des membres, qui appelle à prendre en considération les effets de la rénovation de la place Royale sur la mobilité. Et de rappeler la date symbolique de 2030, le bicentenaire de la Belgique et ses festivités. "L’idée est de finir tous les travaux pour cette date."