Bus 71, métros…: la STIB dope ses fréquences dès la rentrée et s’adapte au nouveau calendrier scolaire

Bus 71: une minute de moins à attendre

Qui grimpe régulièrement dans le 71ne peut l’ignorer: les bus au tracé vert qui transite par le Pentagone, la chaussée d’Ixelles et Flagey pour gagner Delta sont fréquemment bondés. Bonne nouvelle: dès la rentrée, la fréquence du 71 passe de 5 à 4 minutes en heures de pointe, annonce le gestionnaire du réseau de la capitale.

La STIB précise que "cette amélioration fait suite à des tests réalisés en début d’année. Elle est possible grâce aux divers aménagements réalisés sur le parcours du 71". Notons notamment la polémique mise en sens unique automobiliste du pont Fraiteur, au confluent d’Ixelles, Auderghem et Watermael-Boitsfort. Mais aussi des aménagements avenue de l’Hippodrome et avenue Buyl ou des sites propres boulevard du Régent entre Trône et Porte de Namur, rue Ravenstein et rue du Fossé aux Loups. Sans oublier le semi-piétonnier de la chaussée d’Ixelles.

Selon la STIB, le 71 aurait ainsi gagné " de 3 à 7 minutes " entre De Brouckère et Delta depuis 2016.

Plus de métros le soir

Dans le métro aussi, vous attendrez moins longtemps dès ce 29 août. La STIB annonce en effet que les trains se suivront de 10 en 10 minutes en soirée sur ses 4 lignes, jusqu’en fin de service. "Soit un métro toutes les 5 minutes sur les troncs communs du centre-ville".

En matinée aussi, ça ira plus vite: "un passage sera assuré toutes les 10 minutes dès le début du service en semaine uniquement et toutes les 15 minutes le week-end".

Conséquence: "les heures des premiers et derniers départs seront adaptées sur les quatre lignes, ainsi que sur certaines lignes de bus et de tram afin d’assurer les correspondances avec le métro".

Plus de bus en pointe pour les lignes 20, 60, 79 et 46

Outre le 71, d’autres lignes de bus voient leur fréquence augmenter en heure de pointe: toutes les 8 minutes (et plus 10) sur la ligne 20 entre Gare du Nord et Hunderenveld, toutes les 10 minutes (et plus 12) sur la 79entre Schuman et Kraainem, la fréquence en heure de pointe sera de 10 au lieu de 12 minutes. Sur la ligne 60, "des bus supplémentaires seront mis en circulation".

Le bus 46enfin voit davantage de bus rouler entre Moortebeek et Clemenceau. Selon la STIB, cette ligne "connaît une fréquentation en hausse sur une partie de son trajet". Ces fréquences augmentent "en semaine, de 7h à 18h30", de quoi voir passer un bus toutes les 6 minutes sur ce tronçon. "La fréquence restera d’un bus toutes les 12 minutes entre Clemenceau et Glibert", note le gestionnaire du réseau.

Quid avec les nouveaux rythmes scolaires?

La STIB l’assure: elle s’adapte au nouveau calendrier scolaire francophone. "L’horaire jaune, d’application en période scolaire, débute dès le lundi 29 août 2022. L’horaire blanc, d’application durant les petites vacances scolaires, sera en vigueur durant les deux semaines des vacances d’automne". Les élèves néerlandophones, dont le calendrier ne bouge pas, ne sont pas laissés en rade: "des renforts seront assurés sur les lignes desservant les principales écoles néerlandophones".