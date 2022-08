Après les chiens antidrogue et explosif, la police bruxelloise adopte un chien de confidence: mais qu’est-ce que c’est? (vidéo)

Pour certaines personnes, raconter leur histoire n’est pas évident. Ce n’est déjà pas facile de raconter ce qu’il nous est arrivé à quelqu’un qu’on ne connaît pas, mais il y a en plus ce côté formel de la police.

Alors qu’on connaissait les chiens antidrogue ou antiexplosif, Lucky, le petit dernier de la brigade, arrive avec la mission de devenir un chien de confidences. "Son boulot principal sera d’assister les victimes pendant les auditions, précise Emy Maerens, inspectrice de la zone PolBru. Nous avons déjà pu remarquer que ça marche très bien au début, cela permet de briser la glace plus rapidement. Et au milieu, cela permet de faire des breaks. Pour certaines personnes, raconter leur histoire n’est pas évident. Ce n’est déjà pas facile de raconter ce qu’il nous est arrivé à quelqu’un qu’on ne connaît pas, mais il y a en plus ce côté formel de la police. Il y en a plusieurs qui se sont déchargés émotionnellement sur Lucky et qui après arrivent à revenir plus facilement à l’audition."

Lucky est un Golden Retriever de deux ans, qui a été formé par l’ASBL Os’mose. C’est l’inspectrice Maerens qui a eu l’idée de mettre en place ce projet. "Cela faisait plusieurs mois, voire même année que j’avais l’idée en tête, j’ai toujours voulu travailler avec un chien et pouvoir aider les gens, explique-t-elle. Je me suis dit pourquoi ne pas amener un chien pendant les auditions. Après leur en avoir parlé, beaucoup de personnes m’ont dit qu’il s’agissait d’un super projet. Fais-le! Un commissaire m’a prévenu que la zone allait faire un appel à projet et que ce serait bien de me lancer. Du coup, je l’ai fait et le projet a été accepté."

Formé par l’ASBL Os’mose

Alors qu’elle forme d’habitude des chiens pour les personnes en chaise roulante, diabétique, épileptique ou autiste, c’est l’ASBL Os’mose qui s’est chargé de la formation de Lucky. "C’est évidemment différent de ce que l’on fait d’habitude, précise Vanessa Wey, la directrice. Mais ici aussi, le but est d’apaiser les gens et du coup de faciliter le travail de la police au quotidien."

Lucky a reçu la même formation que les autres types de chiens d’aide. "Soit durant 18 mois, reprend la directrice. Il s’agissait exactement de la même formation avec pour objectif de les rendre sociables, pouvoir aller partout et être le plus serein possible, être à l’intérieur et ne pas bouger, mais il s’agit surtout d’un chien qui est au contact de l’humain. C’est pour cela que l’on a choisi principalement lui. Il s’agit d’un chien qui aime le contact. La dernière phase de travail est de pouvoir aller naturellement au contact d’une personne qui est en détresse. Ça veut dire que si on se met en position qui montre que l’on n’est pas bien, le chien va venir automatiquement se mettre près de la personne pour donner le plus de réconfort possible."

Par ailleurs, l’agent à quatre pattes effectuera également des missions sur le terrain, lors des événements auxquels les policiers de PolBru participent déjà. "Il ne s’ennuiera pas", prévient déjà la zone de Police.

Mais si le Golden retriever est désormais un membre comme les autres de la brigade PolBru, pas question de lui infliger des journées à rallonge. "Parce qu’il faut respecter le bien-être du chien, insiste Vanessa Wey. Cela veut dire qu’il ne peut pas travailler comme nous de 8h du matin à 5h le soir. Il faut qu’on respecte aussi les temps de pause. Le chien, même s’il reçoit des caresses, on pourrait croire que c’est facile pour lui. Mais il reçoit aussi beaucoup d’émotions. C’est en quelque sorte une éponge émotionnelle et donc, ce qui est important, c’est que l’inspectrice arrive à connaître le chien, à le décoder, pour lui donner des temps de pause, pour jouer avec lui après une audition qui a été plus compliquée. Il s’agit de la chose sur laquelle nous devons le plus travailler."

Présenté à la presse ce lundi matin, mais aussi à la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, Lucky est en fait opérationnel depuis un petit mois. "Depuis deux semaines, j’ai demandé à pouvoir travailler dans les bureaux pour déjà le prendre avec moi, pour qu’il s’acclimate et il a été super bien accueilli par les collègues ou par les gens et il a déjà bien travaillé", termine l’inspectrice Maeren.

