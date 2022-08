Les 64 jeunes d'origines diverses hébergés par Fedasil, SOS Villages d'Enfants et Minor Ndako ont pu s'essayer au saut en longueur, au saut en hauteur ou au sprint avec comme coaches des entraîneurs de la Ligue flamande d'athlétisme. La séance s'est achevée par une course relais avec la participation de Kim Gevaert.

Les jeunes participants sont également invités à la soirée du Mémorial, qui a lieu cette année le 2 septembre au stade Roi Baudouin. Ils pourront venir encourager les champions d'athlétisme avec qui ils se sont entraînés. "Je suis fière de la manière dont nous voulons impliquer les jeunes réfugiés dans notre histoire commune", a déclaré Kim Gevaert. "J'espère les aider à découvrir la force du sport et son potentiel en termes d'intégration dans leur nouveau cadre de vie", a-t-elle ajouté.

Plutôt habitué au football, Dounia, âgé de 16 ans, fait partie de ces jeunes qui ont pratiqué pour la première fois l'athlétisme lors de cette après-midi sportive. "Je voyais souvent de l'athlétisme à la télé mais je n'avais jamais essayé, c'est ma première fois, ça m'a plu et l'esprit d'équipe était bien là ", a-t-il déclaré à l'agence Belga en s'apprêtant à démarrer la course relais.Le Mémorial Van Damme est un meeting d'athlétisme annuel se déroulant au stade Roi Baudouin fin août ou début septembre. Il a été créé en 1977 pour honorer la mémoire d'Ivo Van Damme qui fut l'un de plus grands espoirs de l'athlétisme belge.