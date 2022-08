Chaos au Petit Château: Fedasil annonce plus de policiers sur place dès ce vendredi

"Depuis cet hiver, la situation est catastrophique, des gens doivent dormir devant le Petit Château, ou dans la rue de Wittehalen. Ce n'est pas une manière de traiter des êtres humains, c'est terrible. Ceci étant dit, cette nuit était également la première nuit complète depuis longtemps pour certains riverains", confie Marc Escudeiro, fatigué de la situation qu'il retrouve sur le pas de sa porte. Si cette nouvelle organisation, temporaire mais dont on ne connaît pas encore l'échéance finale, a permis aux habitants du quartier de se faire entendre et de retrouver le sommeil, on ne peut pas parler de situation "win-win" pour autant. À 16h30 encore, une cinquantaine de personnes campaient encore devant les portes, et, partout dans le quartier, des demandeurs d'asile erraient, dans l'attente d'informations supplémentaires.

Les autorités publiques ont, quant à elles, bien conscience de l'échec. Et des réunions ont eu lieu ce jeudi afin de repenser l'accueil dès ce vendredi, assure la porte-parole de la Secrétaire d'État à l'Asile et l'immigration, Nicole De Moore (CD&V). Il en résulte que les services de police vont renforcer leur présence sur place afin d'assurer la sécurité des demandeurs d'asile, des riverains et de ramener le calme dans le quartier. La gestion de l'accueil sera, quant à elle, modifiée pour être plus efficace. En attendant, aucun des 120 à 150 demandeurs présents ce matin n'aura avancé dans ses démarches administratives pour un accueil sur le territoire belge, et l'immense majorité d'entre eux aura passé la nuit dehors.