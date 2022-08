Le 20 août 2022, à 20h30, une visite guidée est organisée sur le site du Vogelzang à Anderlecht: inscription obligatoire via l’adresse ccnvogelzangcbn@gmail.com.

Le 26 août 2022 de 20h à 23h, une soirée-documentaire suivie d’une visite guidée sur le site de Neerpede est organisée par Natagora, la Maison verte et bleue et la commune d’Anderlecht. Inscription aussi obligatoire sur le site de la Maison verte et bleu.

Le 27 août 2022, date officielle de la "nuit européenne des chauves-souris", la "Fête des chauves-souris" prendra place à 18h et 20h45 à l’ancienne abbaye du Rouge-Cloître à Auderghem. Au programme: des documentaires, des animations familiales et des visites guidées. Aucune inscription n’est requise. Toujours le 27 août 2022 de 20h30 à 22h30, la Commission ornithologique de Watermael-Boitsfort organise "des projections vidéo, des visites nocturnes et des balades à pied pour se familiariser avec les chauves-souris et tordre le cou à certaines idées reçues". Le rendez-vous est fixé au domaine des Silex à Watermael-Boitsfort.

Enfin, le 3 septembre 2022 de 20h à 23h, un ultime événement est prévu au château Malou à Woluwe-Saint-Lambert: introduction à la vie des chauves-souris, suivie d’un documentaire et d’une visite guidée.

L’inscription est obligatoire pour tous les événements excepté la fête à l’abbaye du Rouge-Cloître. "La Région bruxelloise compte 20 espèces différentes de chiroptères", indique Bruxelles Environnement, qui constate que "leur nombre a fortement chuté depuis les années 1950 et reste aujourd’hui particulièrement bas un peu partout en Europe" à cause notamment de "l’activité humaine".