Bruxelles: deux pickpockets arrêtés en flagrant délit dans le centre-ville

Les policiers ont observé un vol en flagrant délit. "Les deux suspects se positionnent dans la file juste derrière ladite poussette, l’un d’eux feint de refaire son lacet afin de se mettre à niveau du bas de la poussette où se trouve une pochette d’une marque de luxe. Grâce à ce subterfuge, l’homme s’empare aisément de la pochette et la passe à son complice avant de tous deux quitter les lieux."

Les deux hommes ont été directement interpellés par les forces de l’ordre locales. "La pochette contenant plusieurs milliers d’euros en euros et en dollars a été restituée au couple de touristes qui n’avait rien remarqué du larcin. Les deux hommes, en séjour illégal, ont reconnu les faits et ont reçu une citation directe et devront comparaître devant le tribunal correctionnel."