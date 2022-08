Hésitations, klaxons, demi-tours, infractions … mais pas de verbalisation: le plan de circulation du Pentagone à l’épreuve du feu ce mardi

Des changements ce mardi, il y a en effet des dizaines. Ce 16 août marque le coup d’envoi du nouveau plan de circulation du Pentagone, l’hypercentre bruxellois entouré par la Petite Ceinture.

Une cinquantaine de changements de sens, des sens interdits, des "filtres" pour bloquer le passage, mais également des caméras verbalisatrices à trois endroits où seuls les transports publics et véhicules d’urgence ont accès. Comme sur le parvis de l’église Notre-Dame de la Chapelle, où le skatepark a été élargi et le stationnement retiré.

Mais malgré les panneaux, nombre de conducteurs enfreignent la loi ce mardi et empruntent sciemment le sens interdit. Comme avant. Mais pas (encore) d’amendes pour ces infracteurs… une période de tolérance et d’adaptation est de mise ces six prochaines semaines.

Quelques autres exemples du plan. Place de l’Yser, des blocs de béton ont été installés: impossible désormais de "bypasser" la Petite Ceinture en coupant via le quartier Dansaert.

De part et d’autre du square Marguerite Duras, des bacs à fleurs ont été livrés ce mardi pour bloquer des accès.

Même dispositif fraîchement installé rue des Marais et rue du Canon.

Place dite "Jacques Brel", les dispositifs pour piétonniser la zone se font quant à eux attendre et devraient prochainement être mis en place. "Au niveau des panneaux, tout est installé. Mais aujourd’hui et les jours qui viennent, on va encore faire quelques petites interventions au niveau des marquages, pour rendre les changements plus clairs", nous explique l’échevin bruxellois de la Mobilité et architecte du projet, Bart Dhondt (Groen).

Des stewards pour "sensibiliser"

Ce mardi, dès 7h, une armée de stewards de la Ville de Bruxelles, principalement étudiants, était mobilisée aux endroits critiques pour "sensibiliser", et "informer". Rue du Congrès, entre la fameuse colonne et la Petite Ceinture, la circulation est désormais coupée. Panneaux sens interdits, logos de caméras au sol: seuls les bus et les urgences peuvent circuler. Deux étudiants de jaune vêtus distribuent des prospectus aux conducteurs s’arrêtant surpris devant le dispositif. "On essaie de les informer. Certains prennent cette route depuis des années, il faut le temps que les habitudes changent."

Et la mission est de taille. De nombreux conducteurs sont visiblement passés entre les mailles de la communication de la Ville de Bruxelles. "Je n’étais pas au courant. Ils ont sans doute communiqué en Région bruxelloise. Mais j’habite à Londerzeel, et je n’ai rien vu", témoigne Anne, navetteuse quotidienne. "C’est un peu la panique ce matin à la FGTB: personne n’est au courant", ajoute une employée du syndicat, venue de se renseigner devant l’église de la Chapelle.

Polarisation entre riverains

Dans les rues, les nouvelles mesures ne laissent personne indifférent. "J’attendais ça depuis longtemps", nous indique Lydia. Cette habitante du quartier Dansaert n’arrête d’ailleurs pas de prodiguer ses conseils aux jeunes stewards pour dissuader les infracteurs. "Le plan, c’est une chose. Faut maintenant le faire respecter." "Il y a beaucoup de trafic dans le quartier, il fallait faire quelque chose", abonde Ine, habitante de la rue de Flandre.

À côté des éloges de riverains, des critiques… également auprès de riverains. "Je me sens étranger dans ma propre ville. Ce plan n’a pas de sens. On doit désormais effectuer de grands détours. Je transporte des matériaux et je vais perdre beaucoup de temps", critique Jo, habitant du quartier Dansaert. "La voiture fait partie de notre liberté", ajoute son ami Wouter. "Comment vais-je faire pour conduire mes enfants au sport? On est obligé de sortir du quartier, car il n’y a rien pour eux ici."

Effet classique des vacances. Ce mardi, même à l’heure de pointe du matin, le centre bruxellois était calme, du moins en comparaison avec les jours de rentrée. La Petite Ceinture était, comme ces dernières semaines, saturée dans les environs de la place du Trône à la suite des travaux de rénovation du tunnel. "On redoute le 1er septembre et la reprise du trafic. Dans les environs de la place Sainte-Catherine, on aura de longues files", prédit Wouter.