Très bonne année pour la foire du Midi: "On a déjà dépassé le nombre de visiteurs de 2021"

S'adapter à la météoLes fortes chaleurs ont bien évidemment amené leur lot de gagnants et de perdants. Les frites et les croustillons sont moins prisés, contrairement aux glaces. L'attraction Big Splash a fait un carton plein grâce au rafraîchissement garanti. “J’ai fait 20% de plus que l’an passé, nous confie René Bufkens qui détient également la grande roue place Poelaert.

Pour les forains aussi, la chaleur s'est fait sentir mais Patrick De Corte relativise: “la foire du midi est assez physique, mais ça ne nous fait pas peur. Quand on gagne sa vie, on n’est pas fatigué. C’est comme au foot quand on est en train de gagner, on est en forme et quand on perd, on est fatigué”.Seules les attractions ne souffrent pas de la chaleur “C’est du solide. Et c’est contrôlé par les organismes agréés à chaque réinstallation. Donc nous sommes plus contrôlés qu'un parc d’attractions où le matériel reste en place. En montant et démontant tout à chaque fois, on voit plus facilement les petits défauts."Les forains sont bien rodés pour faire face aux aléas climatiques: “Lundi, ils annoncent des orages, c’est le jeu. On sait que l’on a chaque année 2 semaines de mauvais temps, soit de la pluie, soit trop chaud. Mais on ne va pas se plaindre.” S’adapter aux travauxLa foire reste tout de même coupée en deux par les travaux du métro 3. Les forains dont l'emplacement a été déménagé côté Arts et Métiers subissent une baisse de fréquentation. Jacky Dotremont est dans cette zone avec son attraction, le XXL: “moi ça a été, les gens viennent pour mon attraction. C’est plus compliqué pour ceux qui comptent sur le passage comme les pêches aux canards.” Ce dimanche en effet, casinos et tirs à la carabine étaient très peu fréquentés au nord de la porte d’Anderlecht contrairement à leurs homologues présents sur le haut historique de la foire.

“Un certain pourcentage de client ne va pas jusqu’au bout. Après cela reste temporaire et cela reviendra bien un jour à la normale. Cette année reste très positive,” rassure Patrick de Corte. S’adapter aux timingsJacky mais aussi René remballent leurs attractions ce lundi, une semaine avant la fin de la foire. Ce n’est pas dû à un problème de fréquentation. La foire commence au Luxembourg. "Tous les ans, quelques forains partent avant la fin de la foire du midi pour aller au Luxembourg. Ici, il nous reste à peine une semaine alors que là-bas, on a encore 20 jours, explique Jacky. Cela fait des décennies que l’on fonctionne comme cela. C'était une bonne année à Bruxelles.”

L'échevin bruxellois en charge des affaires économiques, Fabian Maingain (Défi), est lui aussi ravi de cette édition. “On avait dépassé le million de visiteurs une fois. Cette année, on devrait être un peu en dessous, mais c’est une très bonne année. meilleure que 2021." La barre des 500 000 visiteurs de la Foire du Midi était dépassée plus de 10 jours avant le départ des forains.Qui sait... la journée tarif réduit du 21 août permettra peut-être de battre le record de fréquentation. Vous avez jusqu'au dimanche 21 août pour profiter des attractions.