Premier bilan pour la Foire du Midi : « On ne va pas toujours pleurer non plus »

LIRE AUSSI | Bruxelles: journée des enfants malades à la foire du midi - «un moment privilégié en dehors de l’hôpital»

Annulé il y a deux ans, la Foire avait pu ouvrir l’an dernier, mais avec des conditions drastiques, pas vraiment adéquates pour ce genre d’événement. « La liberté retrouvée est un grand soulagement, avoue le président. Plus de masques, plus de sens de circulation, les gens sont heureux de retrouver les foires. »

Malgré tout, les forains doivent, cette année, composer avec la chaleur. « Quand il fait trop chaud, ce n’est pas très bon pour nous, regrette Patrick De Corte. Mais bon, on ne va pas toujours pleurer non plus. On sait que sur une Foire de cinq semaines, on aura au moins une semaine de chaleur. On aura aussi de la pluie. Cela fait partie de notre métier. On ne sait pas avoir 20-25° tout le mois de juillet et tout le mois d’août. Il ne faut pas trop rêver non plus. »

Si ces derniers jours quelques vidéos négatives au sujet de la Foire ont circulé sur les réseaux sociaux, il ne s’agit que d’événements isolés selon le président des forains. « Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, tout est tiré en épingle, regrette-t-il d’ailleurs. Si un petit incident de rien du tout a lieu, les gens filment et cela s’emballe parce qu’on voit la police, alors que cela a duré 10 minutes au maximum et qu’il y a eu un tout petit attroupement. Mais ceux qui n’aiment pas la Foire en rajoutent une couche. »

La Foire est ouverte jusqu’au 21 août prochain.

