Bruxelles: piétonnisation de la rue du Bailli en débat - «cela crée une frontière supplémentaire entre les quartiers», selon le MR

On vous évoquait ce mardi le projet de la Stib de piétonnisation d’une partie de la rue du Bailli. Pour réduire la congestion, améliorer les infrastructures et la fluidité de son réseau, la société de transport ambitionne de supprimer la circulation automobile sur le petit tronçon entre l’avenue Louise et la rue de Livourne. Une demande de permis a été introduite, et les communes de Bruxelles-Ville et Ixelles ont déjà donné un premier accord de principe lors d’une consultation.