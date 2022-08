Le Sablon en travaux pour plus de deux ans : 4.300 personnes s’opposent au projet immobilier de 36.000 m2

Et l’entreprise ne lésine pas sur les moyens. Elle prévoit la reconversion des bâtiments côté rue de la Paille en bureau et la destruction de l’édifice Proximus pour y implanter son immeuble d’habitation.

“C’est totalement disproportionné”, selon Dominique et Nicole, attachées à la continuité et à l’harmonie architecturale du côté pair de la rue Lebeau.

“Nous n’avons pas besoin de bureaux ni d’hôtel”

Un peu plus bas, à deux pas de la KBR, sur le site du bâtiment qui jouxte le passage de la galerie marchande (quasi déserte) de la rue de Ruysbroeck, Immobel va plus loin : 150 chambres d’hôtel réparties dans un immeuble de 13 étages. Un dépassement important des gabarits adjacents qu’Immobel justifie : le bâtiment serait haut de 10 étages. Les 3 étages supplémentaires seraient en retrait du front de rue, limitant ainsi l’impact visuel. Inadmissible selon nos deux riveraines: “premièrement, nous n’avons pas besoin d’un hôtel ici, donc l’affectation est problématique. Mais en plus cette hauteur est une vraie catastrophe. Pascal Smet (ministre bruxellois de l’Urbanisme) veut des rooftops mais ça n’a aucun sens. Ça dénature la perspective et la rue.”

Le souvenir du “crime urbanistique” de la Tour Balton, remplaçante de la Maison du Peuple, plane toujours sur le quartier. “La ville a déjà tellement subi, après le fiasco de Brouck’r (permis supprimé par la Région alors que tous les bâtiments, à l’exception des façades, ont déjà été détruits), Immobel devrait réaliser un projet exemplaire et ne pas chercher le profit au détriment du quartier. D’autres affectations sont possibles. Le conservatoire royal flamand cherche de l’espace, les universités aussi.”

La Commission royale des monuments et sites (CRMS) partage certaines craintes de Nicole et Dominique. Son assemblée a rendu un avis défavorable au projet. Immobel avait pourtant proposé une nouvelle mouture par rapport aux plans de 2020 notamment en conservant l’immeuble à l’angle des rues de la Paille et Lebeau et celui à l’angle de la rue de la Paille et du Ruysbroeck (initialement, ces deux blocs devaient être détruits).

Immobel a aussi revu à la baisse (d’un étage) la partie logement en la mettant aussi en léger retrait du front de rue. “Cela amènera de la lumière” assure Immobel, mais cela reste plus haut que le bâtiment actuel. La CRMS accuse des gabarits trop hauts notamment pour l’hôtel (17 mètres plus haut que le bâtiment adjacent) et un manque d’harmonie et de respect du patrimoine dans le projet de destruction/reconstruction. Seul le parking souterrain à deux niveaux (190 places contre 385 dans les premiers plans) trouverait grâce aux yeux de l’assemblée seulement s’il permet de supprimer du stationnement sur la place du Sablon.

Redynamiser le quartier.

Tous les riverains ne sont pas foncièrement opposés au projet. Georges, de la galerie Artimo Fine Art, est propriétaire de l’une des deux maisons à l’intérieur classé de la rue Lebeau, Son bureau, sa chambre et sa salle de bain donnent sur l’immeuble qu’Immobel compte détruire. Il nuance : “la façade actuelle est déjà moche et le projet ne peut pas être pire qu’un immense bloc inoccupé. Bien sûr, il y a aura des désagréments, il faut voir comment ils réalisent les travaux, s’ils ferment la rue ou pas. Je suis obligé d’avoir du simple vitrage dans cette maison classée, je sais qu’avec la destruction, il y aura de la poussière. Mais cette rue n’est plus qu’une voie de passage. Personne n’y reste. Le projet prévoit tout de même des commerces en rez-de-chaussée, ce qui pourrait redynamiser le quartier. Ma seule inquiétude reste le gabarit, mais il faut que cela avance.”

4 300 personnes ont signé une pétition en ligne contre les plans d’Immobel. Cette dernière date de la première version du projet lorsque seulement 28% de l’îlot devait être conservé. Même si la nouvelle version propose d’en conserver 58%, de nouveaux signataires se manifestent encore.

Immobel défend son projet : “la destruction est obligatoire si nous voulons un projet mixte (logements, bureaux, hôtel et commerces). Impossible également de mettre en place de la géothermie et le jardin de 1500 m2 sans détruire. Pour ce qui est des travaux, nous démolirons par l’intérieur. Nous mettons en place des palissades haut de gamme et des nettoyages de la rue. La rue Lebeau ne devrait pas être fermée.” Immobel prévoit 3 à 5 mois de démolition et 24 mois de reconstruction/rénovation. L’entreprise propose une séance d’information ce jeudi 11 août, sur le site à 16 heures. Une seconde aura lieu en septembre durant l’enquête publique qui devrait commencer dans les prochains jours. Une commission de concertation suivra pour donner un avis favorable ou non au projet. La CRMS, elle n’a qu’un rôle consultatif dans ce dossier.