Bruxelles/Malines: Hanna, un regard qui ne s’oublie pas

La réalité va rapidement mettre fin à ce mirage. Car, parmi les 999 personnes qui font partie du premier convoi en route vers Auschwitz, il y a 50 enfants de moins de 15 ans. Il y a aussi Hanna Karpowitz, 16 ans, qui réussit à s’échapper. Elle saute du train en marche mais son évasion tourne court. Reprise, elle se retrouve à la caserne Dossin et fera partie le 11 août du deuxième convoi, lequel sera à Auschwitz le 13 août.

"Hanna a disparu sans laisser de trace,poursuit Tomas Baum,comme la grande majorité des déportés. Seuls huit ont survécu à plus de deux ans de captivité dans les camps. Si la déshumanisation des Juifs a précédé leurs déportations, le 4 août 1942 marque le début de la plus grande vague de persécutions en Belgique."

Au total, 28 convois sont partis et 25 843 personnes ont été expulsées."Notre travail de mémoire et du refus de l’oubli se poursuit,ajoute Tomas Baum.Nous cherchons encore des photos et des histoires de déportés de ce premier convoi. Cette année, nous avons trouvé le portrait d’un membre du premier transport, Osias Sonderling, 32 ans. Lui non plus n’a pas survécu à la déportation. En novembre, lors d’une cérémonie solennelle, sa photo – ainsi que celles de nombreux autres déportés – sera ajoutée au Mur des Portraits de notre Mémorial. La persécution raciale est toujours présente aujourd’hui et nous ne pouvons rester indifférents. Partager les histoires des victimes, leur donner un visage, est pour nous une façon de les reconnaître et d’aiguiser notre vigilance."

Mémorial de la caserne Dossin, Goswin de Stassartstraat, 153, 2800 Malines (015 29 06 60).