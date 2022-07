"La Kidical Mass est une parade cycliste festive pour enfants, pour inciter davantage d’enfants (et de parents) à se déplacer à vélo. Notre vélo cargo customisé balance de la musique en cours de route. Nous pédalons au rythme des enfants et respectons le code de la route. La Kidical Mass est le moyen idéal de découvrir de nouveaux endroits dans votre commune, et pour nos Kets de faire des nouveaux potes! Nous choisissons toujours un itinéraire différent le long des parcs, des terrains de jeux ou des événements pour enfants."

Et pour cette grande Kidical Mass, le départ sera donné au Grand Hospice, à 15 heures, mais des animations seront prévues une heure avant, avant de se lancer pour un tour de cinq kilomètres dans le centre.

Rendez-vous dès 14 heures, au Grand Hospice, le 11 septembre!