Le Palais de Bruxelles ouvre ses portes sur trois belles expositions (photos et vidéo)

L’expo se développe sur plusieurs panneaux didactiques, en quatre langues, et des objets sortis des réserves des archives du Palais: un dessin de PaulDelvaux, le maillot jaune de Lucien van Impe, une lettre de Mère Teresa, ainsi que de très nombreuses photos…

Une expo touchante qui ranime les sentiments d’attachement qu’ont encore de nombreux Belges à l’égard de celui qui fut leur roi pendant plus de 40 ans.

En ouverture, deux visiteurs de marque: le roiPhilippe et la reine Mathilde ont parcouru ces salons qu’ils connaissent si bien pour apprécier les trois expos. ©© Jacques Duchateau

La science en 3D

Outre le parcours habituel dans les différentes salles et salons du Palais royal, sous les lustres et dorures qui ont vu défiler les puissants de ce monde, le visiteur pourra aussi parcourir une exposition de Belspo intitulée "Préservons le futur" . Les institutions de la Politique scientifique fédérale y retracent leur travail, leurs projets, leurs réalisations, à travers, de nouveau, des panneaux didactiques et des maquettes de bateau scientifique, de satellite… Une expo qui ravira les férus de sciences appliquées. Le bateau Belgica et l’observatoire royal de Belgique sont particulièrement mis à l’honneur.

Lego®, Fabre

Dans la salle des glaces, dont les plafonds et un lustre ont été jadis recouverts de scarabées par Jan Fabre, un petit mot d’explication (assez discret) explique les derniers déboires avec la justice qu’a rencontrés l’artiste anversois. À l’instar de la tortue namuroise, tout est une question de finesse pour ne point choquer les visiteuses.

Dans la salle, de curieuses maquettes et énigmatiques tableaux colorés.Il s’agit d’une exposition d’œuvres en briques LEGO®.

Cette expo, Sciences & stones , permettra aux enfants de découvrir les inventions qui se cachent derrière des visages en trois dimensions. Mais aussi quels seront les maisons du futur, les modes de déplacement de demain. Une façon de sensibiliser les nombreux visiteurs à la cause environnementale.

Le palais royal de Bruxelles est ouvert au public du 23 juillet au 28 août. L’entrée est gratuite mais l’inscription est obligatoire sur le site www.koninklijk-paleis-palais-royal.be

Ouverture de 10h30 à 17h (dernière entrée à 15h50), sauf les lundis (excepté le lundi 15 août, compensé par une fermeture le mardi 16 août). Réservation en ligne jusqu’à la veille de votre visite à 20h. Maximum 5 personnes par groupe.