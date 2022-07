La cavalerie de l’escorte royale défilera-t-elle à Bruxelles le 21 juillet? Un préavis de grève a été activé

Ces membres de la police « étaient nombreux à parcourir déjà de nombreux kilomètres et la distance va s’allonger pour une partie d’entre eux. Sur les 120 cavaliers, une quarantaine sont venus pour la négociation. Ils sont solidaires entre eux et déterminés à faire quelque chose le 21 juillet, même s’ils ont toujours été réticents à nuire à l’image de la cavalerie », a commenté Frédéric Fortunato, qui concède par ailleurs que « cela concerne seulement les anciens et non les nouveaux candidats » et que l’impact est « limité car certains font du covoiturage ».