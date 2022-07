«Tout coûte plus»: frites et croustillons seront plus chers à la Foire du Midi

"Nous ne connaissons pas encore les prix exacts mais on se dirige clairement vers une augmentation de cet ordre", confirme Junior De Corte, présent sur la Foire du Midi dès samedi prochain. Avant chaque foire, les forains d’un même secteur (alimentaire, stands de jeu, luna-parks, métiers mécaniques, etc.) se coordonnent pour afficher des prix plus ou moins homogènes. "Personnellement, j’ai déjà augmenté mes prix sur les foires précédentes cette année." Les forains ‘alimentaires’installés à Anvers ont fait de même.

Pour ce spécialiste de la frite et du croustillon, le prix des matières premières a un gros impact sur son bénéfice. "Tout coûte plus cher. Le bidon d’huile d’arachide, le kilo de graisse de bœuf, la farine, les pommes de terre, le gaz, l’essence." Ainsi, "la bonbonne de gaz est passée de 70-80 euros à 110-120 euros", illustre Patrick De Corte, le père de Junior. "On craint même d’être à court pour certaines marchandises", poursuit-il le jeune pensionné.

Cette année, la Ville de Bruxelles fait payer les prix pleins aux forains. Elle a même augmenté le montant de la location des espaces de 6-7%, "l’inflation", remarque de son côté Thomas Delforge, de l’association de Défense des forains belges. "Anvers a réduit le prix de la location des espaces de 90%. Certes, il n’y a pas eu de foire l’an dernier à Anvers alors qu’à Bruxellois bien."

Le prix des attractions ne grimpera pas

Si les frites et les croustillons seront plus chers, le prix des attractions devrait rester identique à celui de l’an passé. "La très grosse majorité des attractions – je dirais 90% – ne va pas augmenter les prix", confirme Thomas Delforge, qui compte sur l’affluence pour limiter la casse. "Le public est très présent sur les foires depuis la reprise post-Covid, en juin de l’année dernière." Depuis le début de l’année, les foires battent en effet des records de fréquentation. Anvers va dépasser le million de visiteurs (contre un petit 800000 habituellement), Charleroi a dépassé les 150000 visiteurs, etc. "Le coût de la vie augmente aussi pour eux. Vu l’augmentation du prix de l’essence et de l’inflation en général, je pense qu’une partie de la population revient à des plaisirs plus simples, comme la fête foraine."

Cette stabilité concerne autant les métiers mécaniques que les stands de jeu plus classiques. Sur ce secteur spécifique, où le client reçoit toujours un "petit cadeau", le problème réside essentiellement dans les grandes peluches. Le coût du transport a quasiment doublé pour les gros packagings. "Cela fait dix mois que c’est comme ça. Depuis le conflit ukrainien. Cela se répercute sur la facture de nos fournisseurs. Donc nous allons puiser dans nos stocks de marchandises, nos fournisseurs aussi. Et rogner sur nos marges bénéficiaires. On ne garantit pas qu’on tiendra deux ans comme ça mais on fera le point à la fin de l’année. Je pense qu’on tiendra le coup."

Les propriétaires de stands de jeux devront de toute façon renflouer leurs stocks de marchandises à un moment donné. "Si les prix sont toujours élevés à ce moment-là, on devra alors peut-être augmenter nos prix mais il existe d’autres leviers pour éviter cela, comme négocier le prix des emplacements avec les communes, par exemple."