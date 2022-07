Un programme du 21 juillet débordant comme une casserole de moules: 4 choses à savoir

Cinquantenaire: un concert, un feu d’artifice

La Chancellerie du Premier ministre "a insisté pour organiser un concert pour la première fois au parc du Cinquantenaire", annonce Carine Verstraeten, de Bruxelles Promotion.Ce nouveau podium branchera les micros dès 21h pour une affiche qui doit "s’adresser aux jeunes". Les noms ( entre autres ) d’Alice on the Roof, Typh Barrow, Salvatore Adamo, Charles, Henri PFR ou Jérémie Makiese sont annoncés. Le feu d’artifice y sera tiré à 23h, déménageant du parc de Bruxelles. Un "Apéro national" sera servi dans les bars et cafés, qui pourront diffuser le concert. Les détails de ce nouvel événement seront dévoilés le 18 juillet. Notamment concernant le plan de mobilité.

Bal National: triple hommage

"Je soupçonnais Freddy Thielemans de vouloir faire le show.Il a parfois fallu l’obliger à descendre du podium", sourit Philippe Close.Le Bourgmestre de Bruxelles annonce ainsi qu’hommage sera rendu à son mentor le 20 juillet au Bal National , l’événement que le maïeur moustachu a pérennisé.Mais deux autres Marolliens surtout auront droit aux honneurs. Pour ses 100 ans, Toots Thielemans verra sifflé son fameux "Bluesette" par les 20.000 spectateurs attendus. "Ça pourrait être un record du monde", glisse Frank Anthierens, Président de l’ASBL Bal National. Surtout, les copains du Grand Jojo se réuniront pour fêter cet incontournable habitué du rendez-vous noir-jaune-rouge. Autour de son orchestre sont attendus Jean-Luc Fonck, Lou Deprijck et Kody. Au programme aussi: un sosie de Johnny, Alec Mansion, le DJCrazy Sir-G et le cover band The Amazing Flowers.Pour l’animation: les concierges du Jeu de Balle Swa (Max Lamenace) et Berre (Thierry De Coster) dans leurs plus beaux cache-poussière.

Brol National et Resto National: des frites dès 8h du mat’

Les autorités et les concierges du Jeu de Balle se réjouissent de remettre le couvert au Resto National. ©EdA - Julien RENSONNET

Le 21 Juillet, la place du Jeu de Balle se ranimera dès 8h avec le Brol National, "l’occasion de renvoyer l’ascenseur aux brocanteurs du Vieux Marché", souligne Frank Anthierens.On pourra y soigner sa gueule de bois de la veille avec la friterie De Corte qui carburera dès l’aube. Bonne habitude aussi: le Resto National et ses fameuses moules-frites dès 17h. Le resto en plein air sera animé par les majorettes marolliennes. Sachez-le: chaque casserole payée ( 26€ en prévente , 29€ sur place) générera 1€ pour l’opération "Tout le monde à table" qui invite 250 Marolliens plus démunis. "Et cette année, on ajoute le stoemp-saucisse au menu, plat préféré de Toots Thielemans paraît-il".La soirée se terminera avec le karaoké géant Bruxelles Zingt où défileront aussi les plus belles "brusselse moestasjes".

Fête au Parc avec QRcodes

"Nous voulons retrouver l’esprit de la fête et inciter les Belges à venir à Bruxelles", convie Carine Verstraeten.Pour le retour de cette Fête au Parc , toute la cavalerie se redéploie donc dès 10h de la place Poelaert au parc de Bruxelles. Citons en vrac le village policier au palais de Justice, Défense et pompiers rue de la Régence, ouverture de lieux de culte, musée et institutions (Grande Synagogue, Bozar, Beaux-Arts, Chambre et Sénat, Cour des comptes…) ou encore activités enfants au parc. Nouveauté 2022: "des plans avec des QR codes reprenant horaires et lieux permettront aux visiteurs de programmer leurs promenades". Le défilé civil et militaire est prévu à 16h.