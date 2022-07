Deux nouveaux distributeurs de billets rue François Vekemans à Neder-Over-Heembeek

Ces deux distributeurs de billets seront implantés au même endroit, rue François Vekemans 95. C’est Batopin, consortium bancaire créé par Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC, qui se chargera de l’installation de ces bornes Bancontact. Alors que de nouveaux points cash viennent d’arriver au City2 et à la gare de Bruxelles Central, la Ville "espère que ce seront les premiers distributeurs d’une série d’autres, comme le décrit le Schéma de développement commercial, qui prévoit l’installation d’au minimum un distributeur dans chaque noyau commercial". Maingain insiste: "après la fermeture des différentes banques, au regard de la fracture numérique et du besoin des artères commerçantes, c’est est primordial".

La Ville de Bruxelles a œuvré à dénicher l’espace nécessaire à l’installation des machines, via son ASBL Entreprendre Bruxelles.

"Nos points CASH sont neutres et détachés des banques, ce qui permet de les placer là où les citoyens sont réellement en quête d’argent liquide", plaide Vincent Bayer, porte-parole de Batopin. "À Neder-Over-Heembeek, la situation a été définie en concertation avec la Ville de Bruxelles".