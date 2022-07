Virginie Hocq et Sofie Dumont, deux marraines pour la 141e Foire du Midi: quelles nouveautés du 16 juillet au 21 août à Bruxelles?

"À chacun son éducation mais moi, à 20h, je n’aime plus mes enfants. Je les mets au lit!" Avec sa verve habituelle, la comédienne et humoriste Virginie Hocq a préfacé la Foire du Midi , ce mercredi à l’occasion de la présentation de la 141e édition du plus grand événement du genre en Belgique: 133 métiers sur près de deux kilomètres de long.