Chez Henri, meilleur burger "fait maison" de Bruxelles: "Chez moi, ce n'est pas du Tricatel"

Le fruit d'un travail 100% maison et 200% passionné. Le burger d'Henri vient des Abattoirs. "Du 100% bœuf frais. Avec des oignons rouges frais, de la roquette, du Gouda fondu par mes soins, une sauce maison à base de mayonnaise, ketchup et quelques ingrédients de mon choix sans oublier le pain dont la pâte vient d'une pizzeria italienne et que je cuis minute". Savoureux, généreux, très gourmand. Pour 6 euros pièce, en trois versions: Manhattan, Californian (poulet) et Cow-Boy (bacon et sauce barbecue).

"Ce qui me plaît dans cette confrérie, c'est qu'ils s'attaquent à la fausse appellation "fait maison". Chez moi, ce n'est pas du Trictatel, quasiment tout est fait maison. Le burger mais aussi les boulettes, le vol-au-vent, le bolo, etc."

Chez Henri est ouvert tous les jours de la semaine sur le temps de midi. Rallonge jusqu'à 20h du mercredi au vendredi. Il se situe au 7 place Saint-Pierre à Etterbeek. Infos et réservations: 0493.07.42.92.