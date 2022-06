L’Atomium, millionième bâtiment en Belgique à être raccordé à la fibre de Proximus

Proximus a lancé son plan "Fiber for Belgium" en décembre 2016, dont l’objectif est de déployer la fibre dans la grande majorité des entreprises et des centres urbains de Belgique et de couvrir au moins 70% de la population belge d’ici 2028. Le tout pour un investissement de 5 milliards d’euros. Le mouvement s’est accéléré en 2021 avec la création des co-entreprises Fiberklaar en Flandre et Unifiber en Wallonie, qui ont permis à l’opérateur d’augmenter la cadence mais aussi d’étendre son réseau de fibre aux zones à densité de population moyenne.

Désormais, plus d’un million de foyers et d’entreprises sont donc connectables à la fibre dans plus de 50 villes et communes, soit 17% des foyers et entreprises. D’ici la fin de l’année, ce chiffre aura bondi à 22%, ce qui donne une idée de la vitesse de déploiement, illustre Proximus. Quelque 170.000 clients avaient déjà activé leur connexion à la fin du premier trimestre 2022.

Un réseau gigabit pour tout le monde

"10% des foyers belges sont couverts chaque année et cela continuera durant les 10 prochaines années", a souligné Guillaume Boutin, CEO de Proximus. Il se félicite que l’ambition forte annoncée il y a un peu moins de six ans se soit ainsi concrétisée. "C’est impossible d’aller aussi vite, nous disait-on à l’époque. Et regardez le résultat aujourd’hui."

L’objectif est, à terme, d’avoir un réseau gigabit pour l’ensemble de la population et des entreprises, qui est en outre ouvert aux autres opérateurs.

Trois mille personnes sont déjà impliquées dans le projet et l’entreprise semi-publique et ses partenaires en recherchent 3.000 autres.

Présent pour l’occasion, le Premier ministre Alexander De Croo s’est réjoui "que cet investissement génère de l’emploi et de l’activité économique dans notre pays, puisque on estime que 60% de ce qui est investi dans le déploiement de la fibre retourne directement dans l’économie locale".

Le fait de pouvoir compter sur une connectivité fiable et rapide est crucial pour la croissance de l’économie belge et pour le développement digital de la société, ont insisté les différentes autorités représentées lors de l’événement à l’Atomium.