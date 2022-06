La Ville de Bruxelles remboursera l’excédent de 5% d’indexation à ses locataires: «Mesure courageuse»

Concrètement, qu’est-ce que cela implique pour les ménages qui occupent les 3800 logements publics? Prenons l’exemple d’un foyer payant son logement public à raison de 1039 euros par mois. Une fois indexé à 7,80% comme c’est le cas actuellement, le loyer s’élève à 1120, 08 euros. En fin d’année, le foyer aura droit à une réduction de 349,51 euros. On parle ici de ristourne, puisque la Ville n’a pas débloqué de budget pour ce dispositif, mais plutôt un "non perçu".

Sous couvert du débat régional

"On ne touche donc pas à l’index, mais on modifie le pouvoir d’achat", se félicite le bourgmestre socialiste Philippe Close. Et sa collègue Lydia Mutybele d’ajouter que Bruxelles "se bat contre la gentrification afin de garder les classes moyennes au centre-ville".

Au total, Bruxelles prévoit 723000 euros "non-perçus" suite à cette initiative. Une démarche qui fait relativement penser à l’allocation-loyers mise en place par la Secrétaire d’État au Logement, Nawal Ben Hamou (PS), fortement décriée car la logistique ne suivant pas, les bénéficiaires n’y ont pas eu droit. Pas d’inquiétude de voir un scénario pareil ici, dit le bourgmestre, puisque c’est le propriétaire (la Ville) qui réduira lui-même ses loyers en conséquence.

Et si la Région venait à bloquer l’indexation en dessous des 5%? "On s’adaptera", dit Philippe Close. En clair, la mesure deviendrait obsolète. Et le maïeur de rappeler, que, in fine, ce sont les locataires eux-mêmes, puisque sources de revenus pour la Régie Foncière, qui ont, en quelque sorte, financé cette mesure.