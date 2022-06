Train, mission spatiale, arbre de l’imagination, Duplo ou ciné: avec ses 12 zones sur 3000m2, le Lego Discovery Centre de Bruxelles espère attirer 250.000 visiteurs en un an

Le nouveau Lego Discovery Centre a été officiellement inauguré mercredi après-midi au centre commercial Docks, à Schaerbeek. S’étalant sur plus de 3.000 m2 et uniquement ouvert aux enfants (surtout ceux entre 2 et 10 ans) accompagnés d’un adulte, il ouvrira ses portes au grand public ce vendredi 24 juin. Ses concepteurs espèrent attirer entre 250.000 et 270.000 personnes en un an.