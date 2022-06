« Nous voulons faire se rencontrer des populations très différentes autour d’une activité manuelle et concrète, à la portée de chacun: la préparation de repas pour des personnes sans abri » , sourit Nora Römer, chargée de projets pour Communa. Cette ASBL poursuit un travail de longue haleine en occupant temporairement des bâtiments vides à Bruxelles, en partenariat avec les habitants du quartier concerné et les pouvoirs publics locaux (lire ci-contre).

Dans ce cadre, la Commune de Forest a confié à Communa la gestion temporaire d’un ensemble de bâtiments dans le cadre du contrat de quartier durable Wiels-sur-Senne. L’occupation Maxima est née pendant l’été 2020.

La vie associative dans le quartier Saint-Antoine était déjà très dense mais il manquait de lieux pour mener à bien les activités. L’équipe de Communa a, dès lors, transformé les espaces vides en lieux accueillants et fonctionnels pour les projets d’intérêt collectif du voisinage. Aujourd’hui, Maxima bourdonne d’activités avec plus de 80 projets citoyens et associatif (ateliers d’artistes, bureaux partagés, espace de sport, atelier vélo, studio radio…).

Depuis l’année dernière, Maxima accueille également La Casa Vesta, un hébergement collectif transitoire pour une dizaine de femmes, avec ou sans enfants, en situation de précarité, en partenariat avec le Samu social.

Lancés depuis le mois de mai, les ateliers de cuisine dans le foyer viennent renforcer la dynamique de collectivité. "Il s’agit de créer la rencontre et l’échange entre les habitants historiques du quartier, les populations fraîchement arrivées, les personnes sans abri" , précise Nora Römer. Le tout en venant en aide à des personnes sans abri. La précarité sociale s’est en effet encore aggravée suite à la crise sanitaire.

L’union fait la force

Pour organiser ces ateliers, Communa collabore avec Bouche à Oreille, un jeune collectif formé autour de la transformation d’invendus alimentaires.

Chaque mardi, à Forest, les bénévoles préparent des repas chauds à partir d’invendus alimentaires. Les repas sont ensuite apportés à Chassart, une autre occupation à Forest, à des associations, telles que la maraude de Douche Flux, qui soutiennent des personnes sans abri.

Comme l’explique Kim-Minh Pham, un des coordinateurs bénévoles du collectif Bouche à Oreille, "nous essayons de fédérer un maximum les énergies pour lutter contre le gaspillage en soutenant des personnes précarisées" . Le collectif s’est étoffé d’une quarantaine de bénévoles qui viennent prêter main-forte à Ixelles et Forest selon les besoins. Les ateliers cuisine pourraient se poursuivre par une grande tablée conviviale afin de prolonger la rencontre.

