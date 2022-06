Abattage: Magdalijns dénonce les abstensions et votes contre au sein de son propre parti, "Défi est un piètre défenseur de la laïcité"

Sur son blog personnel, le parlementaire auderghemois évoque une "politique bruxelloise rongée par le clientélisme" et se montre très critique par rapport à son propre parti: "Finie l’illusion politique constituée par Défi, se réclamant avec force de la laïcité politique. Cette formation politique a beaucoup perdu en crédibilité pour préserver sa relation avec le PS bruxellois et permettre à certains de ses élus de répondre à leurs inclinations communautaristes ou identitaires."

Le mandataire dénonce notamment les votes dissidents au sein de son parti. Pour rappel, le texte porté par Défi a été rejeté en séance plénière vendredi dernier. Au sein du groupe Défi, six députés ont voté en faveur de leur texte, deux contre (Marc Loewenstein et Sadik Koksal) et deux abstentions (Michael Vossaert et Nicole Bomele). "C’est inacceptable. Seuls 60% des députés défendent un projet voulu par le parti. Les libéraux ont davantage soutenu notre texte que nous. Ce n’est pas sérieux. Défi est un piètre défenseur de la laïcité, je le regrette malheureusement."

Dans ce dossier de l’étourdissement, de même que dans ceux du voile à la Stib et à l’école Francisco Ferrer, le parti a, selon l’Auderghemois, perdu une partie de son identité, un de ses chevaux de bataille: la laïcité. "C’est l’ADN du parti, et il ne faut pas transiger avec cela. Quel député socialiste pourrait voter contre l’indexation automatique? Quand on se dit laïc, il faut assumer."

Déjà en retrait du parti et ne siégeant plus au bureau politique des amarantes, le député régional a déjà annoncé ne plus être candidat sur une liste Défi en 2024. Une démission pour bientôt? L’intéressé réfute. Un transfert sur une autre liste? "Je pars du principe de vouloir fédérer les personnes qui ont la laïcité chevillée au corps", se contente actuellement de dire le parlementaire.