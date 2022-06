Le BXL Tour affiche complet

Cette édition sera tournée vers l'inclusion. À côté des épreuves classiques, le "On the Road to BXL Tour" offrira à une trentaine de jeunes filles les moyens théoriques et pratiques de prendre part à la course, en collaboration avec diverses associations bruxelloises actives dans le domaine du vélo.

En outre, le BXL Tour accueillera également la Ligue Handisport francophone dont les athlètes déficients pourront se lancer dans l'aventure en tandem, handbike ou tricycle à la mi-parcours.