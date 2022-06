Abattage rituel, le vote crucial a théoriquement lieu ce vendredi: les députés face à leurs responsabilités

La logique de parti prévaut néanmoins. Ce fut le cas en commission Environnement où un premier vote a vu certains députés se désister au profit d’autres. Au PS, Véronique Jamoulle a laissé sa place à Ridouane Chahid, Gladys Kazadi a laissé Céline Fremault voter à sa place. Etc. Au final, le texte proposé par Défi a été rejeté par 6 voix pour (MR, Defi, Groen), 6 voix contre (PS, PTB, Vooruit) et trois abstentions (Ecolo, Les Engagés).

Cette logique sera plus dure à suivre ce vendredi. À moins d’une absence soudaine et opportune, chacun des 89 députés devra faire face à ses responsabilités, publiquement. Le vote est prévu vers 16h. Son objet? Les conclusions de la commission Environnement. Trois scénarios se dessinent alors. Primo: le vote des députés confirme celui de la commission. Le débat est clos, la proposition d’ordonnance de Défi est rejetée, l’abattage rituel ne sera pas soumis à l’étourdissement préalable.

Deuzio: le vote des députés ne confirme pas celui de la commission. C’est là que ça se complique. Tout dépend en réalité des scores. Si la proposition passe grâce à la voix du député Vlaams Belang, Défi demandera un report (tertio) du texte. Son chef de groupe Emmanuel De Bock n’y est pas opposé: "Si certains font un pas vers nous, je ne suis bien sûr pas opposé à reporter le texte. Je préfère évidemment le reporter et l’emporter plus largement plus tard plutôt que de le faire passer grâce à la voix du VB." Peu croient à ce scénario. Groen, Open-VLD sont pressés d’en finir. Idem pour le PS, sauf s’il voit qu’il perd la main lors du premier vote.

Si le vote en faveur du texte est plus large, le débat est relancé en séance plénière. Au finish sauf si le Parlement trouve une majorité pour reporter les débats, non pas sine die comme le souhaitait le PS à une époque, mais dans trois ou quatre mois, lors des débats sur le Code du bien-être animal, en cours d’élaboration au sein du cabinet du ministre en charge du dossier Bernard Clerfayt (Defi).

Rejetés en commission, les amendements proposés par Défi reviennent alors à la table des discussions. Le premier propose un étourdissement via un pistolet d’abattage juste après l’égorgement (post-cut stunning). Cette pratique est courante aux Pays-Bas et en Flandre. Aux abattoirs d’Anderlecht également, si le client le demande. Le second concerne la partie de l’animal non utilisée par la filière halal (abats, etc.) qui se retrouve dans la filière viande non halal. Defi propose un contrôle strict dans l’encadrement du permis d’exploitation afin que les carcasses abattues sans étourdissement ne finissent pas dans l’assiette de gens qui veulent manger volontairement de la viande étourdie. Ces amendements feront-ils pencher la balance? Rien n’est moins sûr.