«In the Streets»: l’événement estival qui veut ramener touristes et Bruxellois dans les rues

N’empêche: de nombreux Bruxellois passent une partie de l’été chez eux et la Ville de Bruxelles maintient depuis de nombreuses années la tradition d’événements estivaux pour "animer" ses rues. C’est ce qu’on appelle aussi du "marketing urbain".

Après plus de 15 ans, Bruxelles les Bains a cédé la place en 2019 à Hello Summer.Le concept de paillotes réunies à la Cité Administrative, bien atteint par le covid, s’est mué peu à peu en label estival regroupant sur un même calendrier toutes les activités.Sur lequel s’ajoute en 2022 le nouveau "In the Streets" ("dans les rues"), qui prend ses quartiers du 14 juillet au 14 août.Voilà ce qu’il faut savoir.

1 Un événement disséminé

Le concept centralisé est abandonné pour un "parcours" qui serpente du bas de la ville au haut de la ville dans une dynamique que les autorités tentent de stimuler depuis quelques années.Deux villages principaux ("Play Down" à De Brouckère en bas et "Play Up" au Palais de Justice en haut) sont reliés par deux circuits ("walk") via Vismet, Saint-Géry, Bourse, Gare Centrale, Mont des Arts, Sablon et Marolles.

©Ville de Bruxelles

2 Un mix entre sports et culture

Du sport extrême et urbain

Le sport est la star des deux villages, ouverts du jeudi au dimanche." Play Up ", sur les rampes du Palais de Justice, est orienté "adrénaline et famille": escalade, parkour, grimage et ateliers pour enfants. " Play Down ", place De Brouckère, s’ouvre à la glisse et sports urbains: piste de roller de 500m2, pumptrack, danse, basket 3X3…, sans oublier un "village détente".

Des parcours street-art recyclés

©Ville de Bruxelles

La Ville profite de l’été pour vendre une énième fois ses "parcours street-art" et "parcours BD" qui, c’est malin, balisent les rues commerçantes. C’est " Walk " . S’y ajoutent "5 installations artistiques originales" dont 3 œuvres au sol en 3D (carrefour de l’Europe, Tour Noire, Sablon) et 2 fresques en hauteur (rue des Pierres, rue Haute).

Des concerts qui marchent

Le nouveau festival musical urbain s’appelle " Vibe " .Originalité: il utilise les grands escaliers de divers sites touristiques comme gradins.Soit cathédrale, Mont des Arts, place d’Espagne, ascenseur et Bozar.Au programme: 130 concerts gratuits les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

3 Hello Summer n’a pas dit son dernier mot

D’abord label d’un bac à sable encadré de bars à cocktails et de transats près de la colonne du Congrès, Hello Summer devient donc en 2022 le calendrier regroupant toutes les activités estivales de la Ville .Outre "In the Streets" donc, vous y retrouvez les "pop-ups" décentralisés de " Summer Pop " (Laeke, NOH, Haren), le QG des loisirs et bar du parc de Bruxelles " Vaux Hall Summer " , le festival " Théâtres Nomades " qui se tient cet été au Bois de La Cambre ou les rendez-vous de danse urbaine " Detours Cyphers " .