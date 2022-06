"Cette découverte fait suite à plusieurs mois d’une enquête commencée par la plainte d’un habitant de Jette. Constatant le vol d’outils de chantier dans sa camionnette, il a prévenu la police et a parallèlement diffusé sur les réseaux sociaux les images filmées par une caméra de surveillance", a expliqué la police.

"Sur les images, on peut constater la méthode des trois auteurs qui agissent de nuit", a développé un enquêteur. "Deux auteurs, à bord d’une camionnette, sont déposés à hauteur du véhicule ciblé. Ils entrent par l’avant et percent un trou entre le compartiment conducteur et l’arrière. Le complice au volant de la camionnette, qui s’est éloigné le temps de cette manœuvre, revient près du véhicule, afin de charger la marchandise volée."

Le vol est commis, sans attirer l’attention, en moins de trente minutes, a précisé la police.

L’enquête a permis d’identifier trois suspects. L’un d’entre eux a été interpellé et mis à la disposition du parquet de Bruxelles. "Lors d’une perquisition, une centaine d’objets volés ont été découverts. Ils proviennent de vols commis sur le territoire de notre zone de police mais aussi de vols commis à Namur, Gand et Wetteren", a dit la zone de police Bruxelles-Ouest.

"Nous recherchons activement les propriétaires de ces biens volés. Si vous avez été victimes d’un vol de ce type et que vous reconnaissez les objets dérobés sur les photos (disponibles sur le site de la police, NDLR), vous pouvez prendre contact avec le numéro suivant: 02/432.05.00", a lancé la police.