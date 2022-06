On a retrouvé Yvan Mayeur, ex-bourgmestre de Bruxelles: «Le piétonnier est une victoire pour la ville et pour les gens qui y vivent»

En 2012, l’idée du piétonnier faisait déjà chemin, comme on dit à Bruxelles. “Des plans existaient, j’ai vu passer de nombreuses versions dans les années 2000, certaines moins heureuses comme celle qui faisait passer un tram au milieu alors qu’il y avait déjà le métro en sous-sol”, se rappelle Yvan Mayeur. “Mais Freddy Thielemans ne voulait pas en entendre parler. Jusqu’en 2012, il a dit non. Je suis désigné bourgmestre en décembre 2013, je fais approuver le piétonnier, à l’unanimité, en janvier 2014. Tout le monde a été enthousiaste, tout le monde m’a soutenu. Joëlle Milquet (cdH, dans l’opposition, NDLR)avait voté pour le projet. En conseil communal, elle m’a même dit trouve le projet un peu petit, qu’il fallait voir plus grand…”

«Nous avons réussi à changer de paradigme»

Près de dix ans plus tard, peu critiquent encore la transformation radicale des boulevards du centre. En 2016, soit un an après l’inauguration du piétonnier, un sondage mené par Dedicated Research pour La DH révélait que 70% des Bruxellois voulaient maintenir le piétonnier. Aujourd’hui Yvan Mayeur assure être “ravi du résultat”. “Globalement, à part De Brouckère, c’est une réussite. Nous avons imprimé le départ d’une vision de ville différente. Nous avons réussi à changer de paradigme. J’ai voulu changer la logique des boulevards en chapelet de places et placettes, chacune dotée de sa destination, de son identité propre. C’est acquis, c’est une victoire pour la ville et pour les gens qui y vivent.”

Regardez la place du Sablon, c’est à pleurer. La place Agora est horrible, la place Royale… Il faut copier-coller le piétonnier ailleurs dans Bruxelles si l’on veut faire de notre ville un lieu de vie

Le 29 juin 2015, le Piétonnier de Bruxelles est ouvert pour la première fois. ©BELGA

L’ancien socialiste estime même que ce piétonnier doit servir de modèle, ailleurs dans la ville. “Je trouve qu’il manque de suivi”, regrette-t-il. “Regardez la place du Sablon, c’est à pleurer. La place Agora est horrible, la place Royale… Il faut copier-coller le piétonnier ailleurs dans Bruxelles si l’on veut faire de notre ville un lieu de vie. On doit s’interroger sur la destination, l’identité des places fondamentales de Bruxelles. Je crois aux places publiques, lieux de rencontres, de mixité. Elles sont les marqueurs d’une ville en termes d’identité, de qualité de vie, de bien-être des habitants. Ce sont des lieux stratégiques dont il faut se saisir. C’est le job des autorités publiques de les rendre le plus agréable possible à vivre.”

À voir la place De Brouckère, la place Flagey à Ixelles, la place du Miroir à Jette, etc., on se dit qu’il y a du boulot: mers d’asphalte sans animation hormis jour de marché, pas de vie à part une friterie (et encore), pas de bancs proches les uns des autres, pas de kiosque, quelques jets d’eau faméliques… “Oui, je suis d’accord. Mais en même temps, cela crée une opportunité. Avec le piétonnier, j’ai voulu marquer l’ambition d’une ville faite de places publiques à hauteur d’hommes pour les gens. Pas pour la circulation, pas pour les vélos non plus. Malheureusement, je trouve qu’il y a peu de suivi…”

De Brouckère peut devenir «le Sablon du bas de la ville»

Sur De Brouckère par exemple, Yvan Mayeur déplore que la Ville n’ait pas concrétisé ses projets. “Je voulais une grande sculpture d’Anish Kapoor. La décision avait d’ailleurs été prise en conseil communal, avec un financement privé. Ça aurait attiré les gens, fait de la place De Brouckère un lieu de destination, comme le “Cloud Gate”, du même sculpteur, dans le parc Millennium à Chicago. Je suis parti, ils ne l’ont pas fait. Pourquoi, à Bruxelles, on installe des sculptures monumentales au milieu des ronds-points pour bagnoles et pas sur les places publiques? On a créé les espaces. Maintenant, il faut en faire quelque chose. Que les artistes, les habitants se lient, suscitent les propositions.” Autre idée mayeuresque, toujours pas aboutie: “aménager une belle brasserie bruxelloise avec une immense terrasse au rez-de-chaussée du Continental (le bâtiment surmonté par l’enseigne ex-Coca-Cola, NDLR). C’est plein sud, il fait soleil du matin au soir…” Lui est persuadé que De Brouckère peut devenir “le Sablon du bas de la ville. Malheureusement, on s’est arrêté au milieu du chemin.”

Pourquoi, à Bruxelles, on installe des sculptures monumentales au milieu des ronds-points pour bagnoles et pas sur les places publiques? On a créé les espaces. Maintenant, il faut en faire quelque chose

S’il plaît à Yvan Mayeur, le piétonnier d’aujourd’hui n’est pas celui dont il rêvait. “Deux événements sont venus perturber l’activité économique et commerciale, ainsi que la vie des gens, tout simplement: les attentats puis le lockdown et le Covid. C’est la vie. Il y a toujours des éléments externes qui viennent perturber les choses. Mais globalement, le site s’améliore et fonctionne. Il devient un lieu de promenade, on y vient pour être sur le piétonnier.” La preuve qu’il avait raison, même si tout n’est pas parfait. “En politique, il faut tenir un cap. Le sérieux politique, c’est ça. Visiblement, je me suis trompé parce que je ne suis plus là. Mais ce que j’ai fait est toujours là.” C’est bien là l’essentiel.