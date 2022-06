Les Diables ne sont pas les seuls «gros» en panique

Le résultat de la Belgique face aux Pays-Bas (1-4) reste le plus spectaculaire mais les Diables rouges ne sont pas les seuls à galérer. Au bout d’une saison longue et éprouvante, les organismes de chacun souffrent; la fraîcheur mentale… et la motivation de certains qui n’ont plus rien à prouver. "Ça a été une longue saison. La chaleur était aussi un facteur, s’est justifié Gareth Southgate, le sélectionneur anglais. "Nous n’avons pas eu l’intensité habituelle, ni trouvé notre jeu", a de son côté regretté Joshua Kimmich, le médian de l’Allemagne, tenu en échec par l’Italie.

Faut-il imiter l’Italie?

La Squadra avait elle aussi totalement craqué quelques jours plus tôt, contre l’Argentine (0-3). Dans ce match de gala face au vainqueur de la Copa America, Roberto Mancini avait voulu faire plaisir à ses champions d’Europe, plutôt que de déjà amorcer la transition. Il a rectifié le tir contre la Mannschaft.

Plutôt que de laisser des "anciens" qui pensent surtout à partir en vacances, l’entraîneur italien a offert à quatre jeunes leur première sélection, en plus d’avoir donné du temps de jeu à des habituels remplaçants. "C’était la première fois qu’ils jouaient ensemble mais ils ont su souffrir ensemble, je suis content pour eux. On a de bons jeunes joueurs, je les fais jouer et j’espère qu’ils vont grandir rapidement", s’est réjoui Mancini.

Il est vrai que cette Ligue des nations – considérée par certains comme des matchs amicaux – est le moment idéal pour faire des essais. C’est ce qu’a fait Didier Deschamps en décidant de modifier en profondeur son onze de base contre la Croatie ce lundi soir.

"Nous n’avons pas de matchs amicaux pour faire des essais, nous n’avons pas une ligue de 38 matchs où l’on a le temps de travailler avec tous les joueurs. Nous devons donc le faire dans ces matchs", approuve son homologue anglais Gareth Southgate qui fera tourner son groupe ce mardi soir en Allemagne. "On essaie de trouver un équilibre entre la fraîcheur et l’expérience."

Il est clair que, après ce mois de juin, il ne restera que les matchs de septembre pour passer une dernière fois en revue les effectifs. Même si certains coachs préfèrent poursuivre les rodages avec les cadres qu’ils emmèneront au Qatar, plutôt que de lancer des jeunes qui n’y seront probablement pas. C’est le cas d’Hansi Flick, qui ne compte effectuer "qu’un ou deux changements" face aux Anglais.