Un nouveau bateau pour nettoyer le canal de Bruxelles: «Pour enrayer la pollution visuelle et écologique»

Un nouveau bateau de nettoyage pour le canal de Bruxelles. ©© Jacques Duchateau

Tout électrique

Le Damona est le premier bateau 100% électrique mis en service par le Port de Bruxelles. Son nom a été choisi par les équipes de la capitainerie du Port. C’est un hommage à la déesse gauloise des sources et des rivières.

Les récentes fortes pluies qui ont frappé la capitale ont encore démontré la nécessité du travail de ces bateaux. De nombreux déchets ont été charriés via les égouts ou tout simplement poussés dans l’eau par le vent.

Ces trois bateaux sont appelés à sortir en mission quasi tous les jours. Le Port de Bruxelles finalise d’ailleurs en ce moment la procédure d’engagement de deux nouveaux matelots pour assurer des rotations encore plus régulières.

Chaque année, entre 200 et 250 m³ de déchets sont récoltés sur le canal. Ils sont directement traités à l’incinérateur, tout proche. D’autres déchets, plus encombrants (matelas, vélos, etc.), sont récoltés séparément.

Sissé, Éric et Zacharia font partie de l’équipe de nettoyage du canal de Bruxelles. ©© Jacques Duchateau