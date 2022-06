Emprunter un livre le soir ou le week-end?C’est désormais possible grâce au système automatique de la bibliothèque Bruegel à Bruxelles (vidéo)

"Ce projet pilote innovant redynamise les bibliothèques, tout en répondant aux besoins des usagers", estime Faouzia Hariche (PS), échevine bruxelloise de l’Instruction publique francophone. "La bibliothèque collabore déjà avec nos institutions scolaires, les crèches, les associations de quartier et les acteurs de l’alphabétisation, mais nous espérons qu’à terme, Open + nous permettra de toucher de nouveaux publics."

Grâce à ce système, les horaires sont étendus de 33 à 79 heures. Les lecteurs et lectrices pourront désormais profiter de l’espace de travail en toute autonomie et emprunter des livres sans l’intermédiaire des bibliothécaires.

Ils doivent pour ce faire signer une charte au préalable. Leurs cartes de bibliothèque seront ensuite activées pour leur permettre d’ouvrir la porte. La bibliothèque est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Une surveillance avec caméras et un système de sécurité sont actifs à ces moments d’ouverture sans personnel. La fermeture est annoncée via des haut-parleurs et des numéros de téléphone sont mis à disposition en cas de problèmes. L’alarme se déclenche s’il y a du mouvement après la fermeture.

Le système Open + Bibliotheca a déjà été mis en service à la bibliothèque de Bree, dans le Limbourg, et environ 300 de ses 4.500 usagers l’ont déjà essayé.