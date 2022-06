«Nous ne pouvons plus tolérer de telles dérives»: direction et CA répondent aux gardiens et syndicats du CHU Saint-Pierre

Le Président du CA Mohamed Ouriaghli et le directeur de l’institution Philippe Leroy ont réagi ce même 31 mai aux dires des travailleurs. Ils parlent de « toute une série d’informations erronées » à ce sujet. Ils regrettent que la décision de privatiser la sécurité « soit instrumentalisée et qu’on parle “d’une attaque contre le service public” ». D’après eux, « le service de gardiennage du CHU Saint-Pierre pose des problèmes répétés depuis de nombreuses années, ayant conduit à plus d’une dizaine de licenciements pour fautes graves ».

«Toutes les propositions ont été systématiquement refusées»

C’est ainsi que la direction a demandé « une analyse de risque ». C’est un consultant externe qui s’en est chargé « il y a presque 2 ans ». Conclusions: « un besoin urgent de réorganisation pour mieux répondre aux besoins de sécurité du personnel, des patients et visiteurs, mais aussi améliorer le bien-être des agents ».

Une concertation s’est ensuivie "pendant presque 2 ans". D’après direction et présidence du CA, "toutes les propositions ont été systématiquement refusées". Il nous revient cependant que les adaptations horaires suggérées venaient juste d’être approuvées par les agents et leurs syndicats lorsque l’annonce de la privatisation a été faite, mi-mai. Les représentants syndicaux ajoutent par ailleurs que "les arguments reprochés sont de vieux dossiers qu’on ressort pour effrayer le politique alors qu’aucune procédure disciplinaire n’est en cours".

Selon Ouriaghli et Leroy, « les dysfonctionnements se sont accrus. Un système de chantage aux certificats médicaux s’est mis en place afin de bénéficier de primes ». Le gardiennage « refuse également toute procédure de contrôle ». Ce qui pousse les dirigeants à « ne plus pouvoir tolérer de telles dérives ». C’est ce qui, selon eux, a poussé le CA à voter à l’unanimité pour l’externalisation (12 voix sur 12, toutes tendances politiques confondues). « Avec le soutien du Conseil Médical et des directions de chaque département ».

«Nous sommes forcés de faire marche arrière»

Et de conclure: "le CHU Saint-Pierre n’aura jamais de politique visant à l’externalisation ou à la privatisation de quelque service que ce soit. Il s’agit d’une réponse exceptionnelle à une situation devenue tristement exceptionnelle". L’expérience d’une sécurité "maison", à l’encontre de la tendance dans les autres institutions hospitalières, est selon eux "un échec": "nous sommes forcés de faire marche arrière". Ce à quoi les syndicats arguent que "si le management se dit incompétent à diriger le service, alors c’est qu’il doit mieux former ses managers".

Concrètement, « le CHU a pris l’engagement ferme de garantir la reprise de tous les agents par le futur prestataire, une fois le marché public passé et attribué. La volonté du CHU est de maintenir l’emploi pour tous ». Les négociations pour la reprise du personnel sont en cours « jusqu’au 13 juin ». Et d’appeler à « un retour des syndicats à la table des négociations ».