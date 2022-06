Bons derniers, par Arnaud Wéry, journaliste et papa de trois enfants

Elle est seule au milieu de la pièce, entourée par quelques livres ou jeux à portée de main. Elle s’amuse, vit sa vie. Pourtant, en tant que maman et papa, on a mal au cœur. Il est à peine 17h30 et comme tous les jours, la miss est parmi les dernières à la crèche. 17h30, c’est la ligne d’arrivée d’une première journée en mode sprint, la deuxième va pouvoir commencer et ne se terminera que vers 21h, au mieux. Et encore, 17h30, c’est dans le meilleur des cas. Mais comment font les autres parents qui sont passés récupérer leurs enfants avant 17h30? Chaque jour. Impossible de commencer la journée (encore) plus tôt, de travailler moins, de ne pas aller faire des courses, de ne pas conduire les grandes sœurs aux activités ou de faire appel aux grands-parents déjà bien sollicités la semaine… En tant que parents, on culpabilise. Et pourtant, ces derniers instants de la journée où la crèche se vide, où ils ne sont plus qu’une poignée, ce seraient des moments particuliers, où des liens se tissent… c’est en tout cas ce que nous affirme une puéricultrice qui veut peut-être un peu nous préserver.

SANTÉ La «grippe de la tomate», nouveau virus

Un virus très contagieux appelé " grippe de la tomate " a émergé en Inde ces dernières semaines et toucherait principalement les jeunes enfants. On fait le point.

ALIMENTATION Les pots pour bébés sur la sellette

Test Achats a analysé 64 pots pour bébé. Aucun d’entre eux ne répond aux exigences nutritionnelles des 6-12 mois. Voilà où ça coince…

ENSEIGNEMENT Abandonner l’apprentissage du néerlandais?

En septembre, l’anglais remplacera le néerlandais dans les écoles primaires de Neufchâteau. Une enquête auprès des parents a permis de trancher. Et vous, vous en pensez quoid’abandonner l’apprentissage du néerlandais en primaire? Rejoignez le débat et notre sondage.

SANTÉ Le boom des appareils dentaires pour les adultes

Avoir un appareil dentaire adulte n’est pas anormal. Ce sont surtout des femmes, de 30 à 44 ans, pour un montant moyen de près de 3 000 €. Avec ce que cela implique pour les assurances. Explications.

ALIMENTATION Pourquoi on s’empiffre de chips?

S’enfiler tout un paquet de chips sans s’en rendre compte? C’est machinal, normal et ça s’explique scientifiquement… Jutka Halberstadt, chercheuse en obésité à l’Université Libre d’Amsterdam, lève le voile.

ARNAQUE Attention, ce virus vole vos données bancaires

La Belgique est touchée par une nouvelle campagne de diffusion du logiciel malveillant FluBot. Ce virus se greffe durablement dans les entrailles de votre smartphone Android pour vous voler vos données bancaires. Comment l’éviter ?

RESTAURANT Renseignez nous vos restos familles bienvenues!

Aidez-nous, en quelques clics, à faire découvrir des restaurants " familles bienvenues " en Belgique. Parce qu’aller manger avec les enfants, ça ne doit pas se résumer à des chaînes de fast-food, partagez ces lieux où vous pouvez profiter d’un resto avec des enfants sans (trop) craindre de déranger. Des enseignes qui proposent des menus pour les kids, des jeux, des infrastructures, une table à langer voire un espace pour les poussettes... Bref, de quoi passer de bons moments en famille.

LOISIRS La grande roue de Bruxelles s’installe pour six ans!

La Grande Roue de Bruxelles fait son retour ce vendredi 18 juin sur la place Poelaert. Pour six ans. Elle culmine à 110 mètres de haut. Et on peut embarquer tous les jours de 11h à 23h.

TÉLÉ Cette chanson culte dans Stranger Things

La série phénomène du service de streaming Netflix donne un coup de jeune et de popularité à une superbe chanson de l’année 1985. Les créateurs l’utilisent comme fil rouge dans plusieurs moments d’émotion de cette quatrième saison. Vous la reconnaissez ?

LITTÉRATURE Nos cinq conseils lecture jeunesse

Les rédactions du JDE (Journal des enfants), de L’Avenir et du Deuzio livrent leurs cinq coups de cœur dans les sorties de livres jeunesse. Venez piocher dans la sélection.