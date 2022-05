La Grande Roue de retour place Poelaert à Bruxelles pour 6 ans: «Plus belle vue qu’à Londres et Dubaï»

"La présence de la Grande Roue sur la place Poelaert est un atout pour soutenir la dynamique touristique bruxelloise de l’été. Fort d’un avis favorable de la commission de concertation, la Grande Roue est en passe d’obtenir son permis d’urbanisme pour une installation définitive pour les six prochaines années. Dans l’attente de cette ultime procédure, le collège de la Ville de Bruxelles a décidé d’octroyer une autorisation de trois mois pour permettre à The View de faire prendre de la hauteur aux Belges et aux touristes dès ce mois de juin et au moins jusqu’à septembre", commente l’échevin en charge des Affaires économiques Fabian Maingain (Defi).

Le propriétaire de la Grande Roue, René Bufkens, est lui aussi "très heureux" de revenir installer l’attraction. "Quand on monte dans la Grande Roue, on est au point le plus haut de Bruxelles, avec une vue magnifique sur la ville. Cette année, on devrait à nouveau avoir un été plus normal. Cela fait dix ans que je suis occupé avec cette Grande Roue. Nous avons connu les attentats, Covid, etc. J’espère que ça va tourner un peu mieux cette année, que l’on reverra beaucoup plus de touristes et aussi des Belges."

Déménagement

Après les fermetures dues à la crise du Covid, la Grande Roue avait déménagé en novembre dernier pour Plaisirs d’Hiver. Rebelote cette année. "On la démontera de nouveau pour le marché de Noël de Bruxelles. Ça sera l’occasion de nettoyer et de contrôler le matériel", poursuit celui qui gère trois autres Grandes Roues à Anvers, Budapest et au Tuileries à Paris.

"Elles se ressemblent toutes les quatre même si celle de Paris est un peu plus grande. Mais c’est à Bruxelles qu’elle est la plus élevée: en haut, on se retrouve à 110 mètres au-dessus de la Grand-Place. C’est 10 mètres de moins qu’à Londres et… 10 mètres moins haut que celle de Dubaï. En tous les cas, c’est à Bruxelles qu’on a la plus belle vue."

Avec ses 42 nacelles, dont une adaptée aux PMR, la Grande Roue de Bruxelles peut accueillir 800 personnes par heure. The View est ouverte tous les jours de 11h à 23h. Un ticket pour un tour coûte 8 euros, les enfants paient 5 euros.