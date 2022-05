31 000 coureurs aux 20 kilomètres de Bruxelles, ambiance au parc du Cinquantenaire

Festival de chaussures fluos sur la ligne 1 qu relie la gare Centrale au parc du Cinquantenaire. A une heure du départ, l’heure est au briefing, chacun fixe ses objectifs, raconte sa nuit. Les couloirs de la station Mérode sont pleins à craquer, et en surface, le parc du Cinquantenaire l’est tout autant. Et pour cause, plus de 30 000 personnes participent à cette édition, près de deux fois plus que la précédente, encore marquée par la pandémie.