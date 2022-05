Non, si Manneken Pis s’affiche en mauve et blanc, ça n’a rien à voir avec le Sporting d’Anderlecht: il soutient… les malades chroniques de l’intestin

La tenue composée d’un short blanc et d’un haut violet, met en lumière cette dernière couleur qui symbolise la lutte contre ces maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

La maladie de Crohn et la rectocolite ulcéro-hémorragique touchent plus de 30.000 Belges. En règle générale, les patients reçoivent un diagnostic entre l’âge de 15 et 30 ans. Les symptômes comprennent entre autres de la diarrhée, des douleurs abdominales et une perte de poids. Pour de nombreux patients, ils peuvent être maîtrisés grâce à des traitements médicamenteux.

"Nous avons à cœur de faire de cette journée un moment unique pour sensibiliser à ces maladies encore trop peu connues et dont les symptômes, invisibles, peuvent avoir un impact important sur la qualité de vie", a déclaré Katleen Franc, présidente de l’ASBL Crohn-RCUH.

Des représentants des associations de patients ont sensibilisé les passants aux abords du Manneken-Pis à ces maladies.

D’autres actions de sensibilisation seront mises en place dans les prochains mois en vue de la journée nationale des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin du 22 octobre.