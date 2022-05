«Pic Nic The Streets» remet le couvert au centre de Bruxelles, 10 ans après

La journée anniversaire de l’initiative citoyenne "Pic Nic The Streets" débutera par une rétrospective au Cinéma Palace à Bruxelles en matinée, suivie d’un débat et d’un regard sur l’avenir sous la devise "10 ans plus tard, et maintenant?" Il y a tout juste une décennie, le pique-nique était en effet devenu le moyen d’action pour plus d’un millier de personnes de se réapproprier l’espace public. C’est de ce mouvement de protestation contre la politique de mobilité dans la capitale qu’est né le piétonnier que l’on connaît aujourd’hui.

L’événement anniversaire place de la Bourse se déroulera de 10h00 à midi et fera office d’apéro. Le mouvement prendra ensuite la direction de la Porte de Flandre où les organisations Bral, Avansa Citizenne et Cyclo Guerilla Bxl, entre autres, organisent un sit-in et un pique-nique sous le nom de "Picnic The Bridge". Au cœur de leur mobilisation: les conditions de circulation à l’intersection de la rue Dansaert, de la petite ceinture, de la chaussée de Gand et de la rue de Flandre. Les organisateurs font état de nombreux incidents impliquant des cyclistes et des voitures à cet endroit, tandis que les altercations entre voitures et usagers faibles s’y multiplient.